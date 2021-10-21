Темпы вакцинации от Covid-19 пока не изменились

Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе сохраняются на уровне предыдущей недели, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За первые три дня недели прививки делали в среднем по 11 500 человек в день, но эти данные еще могут измениться. На прошлой неделе в Латвии от Covid-19 прививались около 11 700 человек в день. Эти показатели отстают от максимальной активности в конце весны и начале лета, но они в два раза выше, чем летом.

Вчера прививки от Covid-19 получили по крайней мере 10 975 человек, в том числе 6257 — первую прививку, а 4380 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 2401 человек привился однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще 338 человек получили дополнительную дозу вакцины.

На сегодняшний день процесс вакцинации от Covid-19 завершили почти 954 000 человек, что составляет около 50,7% населения страны.

Третьей дозой привито примерно 3400 человек, или 0,18% населения Латвии.