Темпы вакцинации против Covid-19 в Латвии продолжают снижаться

В пятницу, 26 февраля, в Латвии второй день подряд снижались темпы вакцинации против Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

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26 февраля первую дозу вакцины получили 2583 человек, вторую - 77 человек, всего были привиты 2660 человек. В среду были вакцинированы 4176 человек, в четверг - 3847 человек.

Статистика о числе вакцинированных в пятницу еще может увеличиться, поскольку не все медики в тот же день вводят данные о вакцинированных в систему E-veselība.

За последние семь дней прививку против Covid-19 получили 16 219 человек, в среднем - 2317 человек в день. На следующей неделе планируется ежедневно вакцинировать 3000 человек.

Среди людей, получивших первую дозу вакцины в пятницу, большую часть - 1746 человек - составили лица в возрасте от 60 лет. Также первую дозу вакцины получили 235 медиков, 162 человека из другой группы повышенного риска, 126 других работников медучреждений, 126 клиентов центров социального ухода, 103 человека с хроническими заболеваниями, 51 работник центров социального ухода, девять работников образовательных учреждений.

Вторую дозу вакцины получил 51 медик и 26 других работников медучреждений.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 43 743 человека, обе дозы - 16 989 человек. Первую дозу получили уже 2,3% жителей страны, обе дозы - 0,9%.