"Тенденция катастрофическая!" Что думают эксперты о тестах и ковид-безопасности школ?
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На еженедельное тестирование в школах Латвия выделила 12,5 млн евро до конца года. Но миссия тут же была провалена — школы вовремя не получали результатов, зато родители не сдавших анализ школьников получали. Между тем классы уходят в карантин с угрожающей скоростью. Передача "Delfi TV ar Jāni Domburu" пригласила экспертов в студию, чтобы обсудить "весь этот бардак, который происходит".

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Так ли безопасны наши школы?


На общий вопрос ведущего начался ли учебный год в безопасной среде, как было обещано, советник министра образования Янис Озолс ответил: "Больше да, чем нет, на "семерочку". По сведениям представителя Минздрава Саниты Янки, выявленных "позитивных" детей — всего 0,2% — это хороший результат.

Не все зависит от чиновников — в ответе за ситуацию и родители, — считает советник Павлютса Каспарс Берзиньш. Он считает, что папы и мамы не дают вводить нужные меры в полном объеме, к тому же норовят привести явно нездорового ребенка в школу: из всех детей, у кого выявили инфекцию, 60% пришли уже симптомами. Сам Берзиньш оценивает сегодняшнюю систему школьного тестирования на 8 из 10: "Проблемы были только в 10% школ".


Совсем иного мнения придерживается эксперт по вопросам медицинских прав, профессор медфакультета ЛУ Солвита Олсена. Она поставила самую низкую из возможных оценок — ноль. "Мы достигли того, что уже на второй неделе у нас закрыто невероятно много школ. Тенденция — катастрофическая! — считает она. — Выдающиеся ученые в этой области за прошлый год так много изучили, доказали и написали о том, что значит безопасная школа, а Латвия из этого не взяла фактически ничего, кроме тестирования, малоэффективного мероприятия, которое лишь выявляет то, что не сделано все остальное… Почему до нас эти знания не дошли? Мы как будто в бочке сидим и ничего не слышим!".

Профессор Олсена указала на явные провалы в безопасности: вентиляция из рук вон плохая, маски используются неправильно и не всегда, качество воздуха ужасно, классы на части не делят, а "про тестирование только болтают" и т. д.

По ее мнению, маски нельзя снимать вообще, даже в детсадах. То, что они мешают учебе, — это миф и психологическая установка. Определенные неудобства есть, но надо выбирать, что первично — удобства или образование.

Янис Озолс категорически несогласен: еще в прошлом году школы были закрыты и все сидели по домам, а сегодня в Риге речь идет всего о 160-170 закрытых классах из более, чем 3000. "Особенности закупочного процесса не позволяют всем школам вдруг закупить измерители CO2, как только вздумается. Сейчас закупка отложена до конца сентября, а первые поставки могут быть в ноябре".

Озолс рассказал об опыте Швеции, где даже в мороз дети сидят в в пальто у открытых окон, пока уровень CO2 не станет нормальным. Ратующая за шведскую модель Латвия к этому готова?

Насчет масок, тоже вопрос спорный, считает Берзиньш, Правила Кабмина уже сегодня позволяют надеть маски всем детям и учителям, вплоть до первого класса и вакцинированных — решения за руководителями школ. Но надо считаться с тем, что принимает и не принимает общество. В Китае общество готово к тому, чтобы носить маски даже дома в семье — в Латвии не готовы. Кроме того, ментальное здоровье не менее важно, чем физическое, — дети должны видеть жестикуляцию и эмоции.

Что не так с тестированием?


Самые большие проблемы связаны с лабораторией MFD, которая сперва заявила, что готова обрабатывать большие объемы вовремя, а на деле оказалась неспособна, сообщил Берзиньш. Также путаница случилась в данных по школьникам от учебных заведений: были лаборатории, которые из 408 школ получили 207 неправильных списков. "Это была наша ошибка, что мы положились во всем на лаборатории", — считает чиновник.

Решение правительства о переходе на тестирование раз в две недели — техническое, пока удастся все выяснить с лабораториями, перейти на новые методы и вернуться к еженедельному тестированию. Пока общая мощность лабораторий и условия договоров не позволяют полностью отказаться от услуг не справившегося MFD. Впоследствии есть вероятность, что к этой лаборатории могут применить штрафные санкции, а также забрать аккредитацию в сфере тестирования.

Как выглядит новый алгоритм тестирования?


Если в общем анализе класса выявили позитивный результат, будут делать индивидуальный анализ слюны каждому, в том числе вакцинированным, ученику — они все контактные лица, разъяснила Санита Янка. Впоследствии не исключено, что школы придут к тому, что класс с инфицированными не будут весь уводить на карантин, а просто будут тестировать несколько дней подряд всех учеников, допустил Озолс.

Вакцинированным школьникам с негативным анализом на карантин идти не требуется, если школа сможет организовать учебу для разделенного класса. Если нет — все на удаленку. Принять такое решение может руководитель школы, которая лучше всех знает свою школу и ситуацию — у него есть право принимать решения, получив необходимые консультации у специалистов.

Министерство здравоохранения ратует за очное образование, как "золотой стандарт" качества и важный аспект для предотвращения психических проблем. Залог его продолжение — выполнение всех старых добрых мер: проветривание, маски, дистанцирование, "пузыри" и тестирование для того, чтобы не допустить массовое распространение.

"Выбирая между тем, что можно сделать и можно не сделать, люди нередко выбирают последнее, — признал социоантрополог и профессор РСУ Клавс Седлиниекс. — Все ждут, что кто-то все сделает, а они покритикуют. Тогда вопрос: хотим ли мы сами себя защитить или нам этого не надо? В Дании все открылось, только когда общество договорилось строго следовать определенным правилам, а только потом выяснять, кто виноват". Кроме того, по его мнению, важно, чтобы все меры были временными, и люди знали, когда и при каких условиях ограничения закончатся.

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