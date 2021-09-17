"Тенденция катастрофическая!" Что думают эксперты о тестах и ковид-безопасности школ?

Насчет масок, тоже вопрос спорный, считает Берзиньш, Правила Кабмина уже сегодня позволяют надеть маски всем детям и учителям, вплоть до первого класса и вакцинированных — решения за руководителями школ. Но надо считаться с тем, что принимает и не принимает общество. В Китае общество готово к тому, чтобы носить маски даже дома в семье — в Латвии не готовы. Кроме того, ментальное здоровье не менее важно, чем физическое, — дети должны видеть жестикуляцию и эмоции.

Что не так с тестированием?



Самые большие проблемы связаны с лабораторией MFD, которая сперва заявила, что готова обрабатывать большие объемы вовремя, а на деле оказалась неспособна, сообщил Берзиньш. Также путаница случилась в данных по школьникам от учебных заведений: были лаборатории, которые из 408 школ получили 207 неправильных списков. "Это была наша ошибка, что мы положились во всем на лаборатории", — считает чиновник.

Решение правительства о переходе на тестирование раз в две недели — техническое, пока удастся все выяснить с лабораториями, перейти на новые методы и вернуться к еженедельному тестированию. Пока общая мощность лабораторий и условия договоров не позволяют полностью отказаться от услуг не справившегося MFD. Впоследствии есть вероятность, что к этой лаборатории могут применить штрафные санкции, а также забрать аккредитацию в сфере тестирования.

Как выглядит новый алгоритм тестирования?



Если в общем анализе класса выявили позитивный результат, будут делать индивидуальный анализ слюны каждому, в том числе вакцинированным, ученику — они все контактные лица, разъяснила Санита Янка. Впоследствии не исключено, что школы придут к тому, что класс с инфицированными не будут весь уводить на карантин, а просто будут тестировать несколько дней подряд всех учеников, допустил Озолс.

Вакцинированным школьникам с негативным анализом на карантин идти не требуется, если школа сможет организовать учебу для разделенного класса. Если нет — все на удаленку. Принять такое решение может руководитель школы, которая лучше всех знает свою школу и ситуацию — у него есть право принимать решения, получив необходимые консультации у специалистов.

Министерство здравоохранения ратует за очное образование, как "золотой стандарт" качества и важный аспект для предотвращения психических проблем. Залог его продолжение — выполнение всех старых добрых мер: проветривание, маски, дистанцирование, "пузыри" и тестирование для того, чтобы не допустить массовое распространение.

"Выбирая между тем, что можно сделать и можно не сделать, люди нередко выбирают последнее, — признал социоантрополог и профессор РСУ Клавс Седлиниекс. — Все ждут, что кто-то все сделает, а они покритикуют. Тогда вопрос: хотим ли мы сами себя защитить или нам этого не надо? В Дании все открылось, только когда общество договорилось строго следовать определенным правилам, а только потом выяснять, кто виноват". Кроме того, по его мнению, важно, чтобы все меры были временными, и люди знали, когда и при каких условиях ограничения закончатся.