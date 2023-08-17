Теперь официально: Кариньш оставил пост премьера, в Латвии будет новое правительство

В четверг, 17 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш подал заявление об отставке президенту Эдгару Ринкевичу. Таким образом официально пало правительство с третьим самым коротким сроком руководства страной в истории Латвии, но во главе которого был самый "долгоиграющий" премьер.

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Как свидетельствуют подсчеты агентства LETA, век второго правительства Кариньша был третьим самым коротким в истории независимой Латвии. Ему удалось проработать 246 дней — с 14 декабря 2022 года до сегодняшнего дня.

Кариньш занимал пост главы Кабинета министров с января 2019 года.

Президент Эдгар Ринкевич в ходе прошедшей в четверг пресс-конференции сообщил, что сегодня он получил прошение об отставке правительства Кариньша, но оно продолжит работу до создания нового Кабинета министров.

Ринкевич поблагодарил уходящего премьера за работу на благо государства и общества в течение четырех с половиной лет.

"Правительства во главе с Кариньшем должны были преодолеть пандемию, бороться с отмыванием денег в латвийских банках и гибридной атакой на восточной границе Латвии, а также поддерживать Украину в борьбе с агрессией России", — заявил президент.

Кариньш подчеркнул, что не планирует уходить из политики. Отвечая на вопрос о том, может ли он занять кресло спикера Сейма или министра иностранных дел, политик с улыбкой заявил, что это еще более широкий круг обязанностей, чем раньше. Он отметил, что является избранным депутатом Сейма. В свою очередь, что касается дальнейших действий, то Кариньш "посмотрит, как будет развиваться ситуация".

Ранее Кариньш в своем заявлении СМИ отметил, что в течение четырех с половиной лет его пребывания на посту премьер-министра Латвийское государство и общество справились не с одним кризисом.

"В 2019 году мы пережили глубокий кризис контроля за финансовым сектором, который грозил включением страны в "серый список" и, по подсчетам аналитиков, вызвал бы падение роста народного хозяйства в примерно 10% от ВВП. Мы успешно предотвратили это, осуществив "капитальный ремонт" контроля за финансовым сектором", — пояснил Кариньш.

Также он указал на вызванный пандемией Covid-19 кризис, рецептов выхода из которого ни у кого не было. "Мы как общество справились с ним, в том числе обеспечили, чтобы в пандемию не увеличилась безработица, защитив от безработицы пособиями по простою около 50 000 человек. И сегодня в Латвии, по сравнению с европейскими показателями, низкий уровень безработицы", — подчеркнул Кариньш.

Он признал, что во время его правления был обеспечен рост народного хозяйства, несмотря на то, что после ковидного кризиса возникла гибридная угроза на латвийско-белорусской границе и полномасштабное вторжение России в Украину.

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"Мы все это время удерживали стабильность в стране и обществе, существенно увеличив вклад и готовность в безопасность и оборону", — заявил Кариньш.

Во вторую правительственную коалицию Кариньша входили "Новое единство", Объединенный список (ОС) и Национальное объединение. На этапе формирования коалиции Кариньш предлагал включить в нее "Прогрессивных", но остальные партнеры были против. Кариньш неоднократно указывал на то, что ОС и Нацобъединение препятствуют принятию решений в правительстве, в то время как эти партии подчеркивали, что коалиция является наилучшей из возможных.

Переломным моментом для правительственной коалиции стали президентские выборы. Партнерам по коалиции не удалось договориться о едином кандидате, а выдвинутый Нацобъединением прежний президент Эгил Левитс снял свою кандидатуру из-за отсутствия необходимой поддержки. Партии выдвинули своих кандидатов: ОС — Улдиса Пиленса, "Новое Единство" — министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, оппозиционная партия "Прогрессивные" — Элину Пинто.

Еще до президентских выборов начались спекуляции по поводу того, какими голосами будет избран новый президент, поскольку было ясно, что голосов коалиции недостаточно. В результате президентом был избран Ринкевич — из коалиционных партий за него голосовало только "Новое Единство", а остальные голоса обеспечили "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян (СЗК).

После выборов Кариньш начал политические консультации, чтобы убедить партнеров в необходимости расширения коалиции и придать динамизм работе правительства. Расширить правительство планировалось за счет включения в коалицию СЗК и "Прогрессивных", но против этого категорически выступали Нацобъединение и ОС.

После более чем двухмесячных переговоров Кариньш выступил с последним предложением — провести ротацию некоторых министров и договориться о приоритетах правительства, заявив, что в случае отказа будет сформировано новое правительство. ОС и Нацобъединение отклонили и это предложение, и Кариньш подал в отставку, указав, что больше не будет претендовать на пост премьера и призвав "Новое Единство" выдвинуть нового кандидата, которым стала министр благосостояния Эвика Силиня.