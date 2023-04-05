Тесно, плохо пахнет, без прогулок: пансионаты в Латвии не в состоянии обеспечить достойное проживание

Отзывы жителей об опыте проживания в пансионате говорят о том, что ситуация там критическая, и что пансионаты не способны обеспечить пожилым людям достойное проживание. Об этом стало известно в ходе компании офиса омбудсмена “Жизнь в пансионате – она какая?".

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Родственников не пускают в комнаты, условия плохие

В ходе кампании было получено много сообщений о том, что родственникам отказывают в возможности посетить родственника, проживающего в доме престарелых. Во многих до сих пор действуют различные виды ограничений, например, карантин по гриппу.

Зачастую если посещения и разрешены, то родственников не пускают в комнаты, поэтому у них нет возможности видеть реальные условия проживания. Также поступали жалобы на то, что посещение дома престарелых возможно только в будние дни и в рабочее время, когда у родственников нет такой возможности.

Жители жалуются и на условия проживания — неуютные перенаселенные комнаты, в помещениях невыносимый запах, отсутствие регулярного душа, а лежачих клиентов не моют. Из-за недостаточного ухода у клиентов возникают пролежни и другие проблемы со здоровьем.

Сотрудники перерабатывают, жители боятся сообщать о плохих условиях

Многие пансионаты до сих пор не предусматривают условий для людей с ограниченной подвижностью. А тех, кто находится на втором этаже, не выводят на свежий воздух, и люди чувствуют себя "как в тюрьме".

В жалобах на сотрудников неоднократно повторялось, что уход за людьми осуществляется неаккуратно и грубо (например, "памперсы меняют, как мертвым кускам мяса"). Родственники также считают, что клиентам не передают посылки, что у них исчезают карманные деньги, одежда, украшения и другие вещи, и что сотрудники пансионатов уносят еду, предназначенную для клиентов домой, поэтому люди остаются голодными.

Омбудсмен также получил информацию от сотрудников пансионатов об их обязанностях — одеть, поднять с постели (часто без вспомогательных средств), подать еду, покормить и попоить, помыть посуду за 15-30 людьми в течение 30- 40 минут. Сотрудники, которые должны заботиться о жителях, также часто выполняют обязанности уборщиков — моют полы и чистят туалеты, поэтому времени на выяснение пожеланий и потребностей жильцов не остается.

Еще одна серьезная тенденция — боязнь сообщать о плохих условиях. Многие захотели остаться анонимными и даже боялись назвать учреждение, потому что их вычислят и исключат из дома престарелых.

Жители скучают и целыми днями лежат в кровати

Очень многие жители жаловались также на то, что люди могут только спать в своих кроватях и целые дни проводить в своей комнате или бесцельно бродить по коридорам учреждения. Никакие содержательные возможности для отдыха или реабилитационные мероприятия не организуются. Чтобы сэкономить, многие дома престарелых выключают свет в 19:00 и жителям приходится ложиться спать, хотя они и так весь день лежат в постели, а по вечерам у них даже нет возможности почитать книгу или посмотреть телевизор.

"Хотели поправить здоровье родственника, но медицинское обслуживание отстутствует"

Большое количество жалоб касалось также плохого медицинского обслуживания и, в частности, семейных врачей, которые неохотно посещают дома престарелых или вообще там никогда не были. На месте также нет медсестер, а лекарства раздают сиделки.

Дома престарелых также могут подолгу не обеспечивать жителей нужными вспомогательными средствами, например, не выдавать слабослышащим слуховой аппарат, в результате чего им приходится проводить весь день в тишине. Многие родственники отмечают, что поместили близкого человека в дом престарелых именно из-за слабого здоровья, потому что думали, что там окажут хорошее медицинское обслуживание, но этого не происходит.

Например, в одном из случаев состояние жительницы значительно ухудшилось, и ее не кормили в течение двух дней, так как в пансионате отсутствовал зонд для кормления. Это привело к госпитализации женщины через несколько дней с истощением организма — она не могла разговаривать и не узнавала близких. Сообщалось также о случаях, когда дом престарелых опаздывал с вызовом скорой медицинской помощи, например, потому что там не знали, как распознать признаки инфаркта.

Помимо всего прочего, для многих стоимость проживания в пансионате неадекватно высока, и люди не могут себе этого позволить на свою пенсию — или этого не могут сделать родственники.

Что дальше?

Данные кампании "Жизнь в пансионате — она какая?" используют, чтобы составить план проверок пансионатов. Параллельно омбудсмен запросит у пансионатов информацию о том, на что было получено наибольшее число жалоб — о финансовых и человеческих ресурсах пансионатов, а также о сложностях в обеспечении социального ухода и реабилитации.

Представительница бюро омбудсмена Лиене Намниеце-Берзиня благодарит всех, кто отозвался на призыв кампании и оставил отзывы.

"К нам обращались жители домов престарелых, их близкие, а также действующие и бывшие сотрудники пансионатов. Ценную информацию предоставили и общественные организации. Было много слов благодарности и положительных отзывов, но в основном люди обращались, чтобы выразить недовольство", — поясняет представительница ведомства.

"Пока что мы не будем разглашать дома престарелых, на которых поступили жалобы, потому что еще предстоят визиты для проверки полученной информации. Посещения планируется начать позже в этом полугодии", — добавляет Намниеце-Берзиня.

В ходе кампании омбудсмена с 6 по 26 марта было получено 113 сообщений — звонков, электронных писем и сообщений в WhatsApp. Информация получена о 65 домах престарелых, многие из них за последние годы посещали сотрудники бюро омбудсмена.