Тестирования на Covid-19: почему Латвия отстает от Литвы и Эстонии
Foto: AP/Scanpix/LETA

По сравнению с Литвой и Эстонией в Латвии значительно меньше мощности для тестирования на Covid-19, пишет журнал Ir.

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Например, в конце сентября в течение недели в Эстонии делалось на 100 000 населения 1400 тестов, в Литве почти 1200, в Латвии более 800, свидетельствуют данные Европейского центра контроля заболеваний. Правда, в соседних странах доля позитивных тестов приближалась к 2%, а в Латвии была меньше.

Несмотря на образовавшиеся сейчас очереди на тестирование, главный инфекционист Минздрава Уга Думпис считает объем тестирования в Латвии "очень приличным". В Латвии больше нельзя увеличивать количество классических тестов на Covid-19, так как не хватает персонала и это дорого стоит, поэтому придется использовать другие методы тестирования — по слюне.

Чтобы на этой неделе сделать тест на Covid-19 в Риге, нужно ждать шесть дней, а в Валмиере еще больше — девять дней, сообщил главный специалист лаборатории Восточной больницы Сергей Никишин. На этой неделе планируется открыть еще один пункт сдачи анализов в Риге и на три дня в Валмиере, сообщает Минздрав.

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