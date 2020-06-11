Тесты для всех? После объявления Минздрава о всеобщем тестировании на Covid-19 люди получили отказы

9 июня Министерство здравоохранения объявило, что до 30 июня любой желающий может сдать анализы на Covid-19 за счет государства. Однако 10 июня журналисты выяснили, что тест доступен только тем, у кого был риск заражения. Минздрав обещал незамедлительно исправить ситуацию и публично извинился перед теми, кто получил отказ.

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В изначальном сообщении Минздрава было указано, что записаться на анализ можно по номеру 8303. Журналистам 10 июня не удалось дозвониться по этому номеру, поэтому они позвонили напрямую в “Центральную лабораторию”, где подняли трубку на восьмой раз.

Специалист сообщила журналисту, что “без направления врача мы можем принять людей без симптомов, которые в последние 14 дней были за границей и у кого есть подозрения на заражение Covid-19”, остальных они принимают либо с симптомами, либо с направлением семейного врача.

Отказ противоречил публично доступной информации. Представитель Минздрава Анна Страпцане объяснила, что работники лаборатории получили некорректную информацию, поэтому были люди, кому отказали в тестировании. Она сообщила, что сейчас в лабораторию передана корректная информация и сейчас не должно быть проблем. Минздрав публично извинился в своих социальных сетях за возникшее недоразумение. Ведомство призывает использовать возможность провериться, особенно если есть симптомы заболевания, недавно была поездка за границу или посещение мероприятий и мест с большим количеством людей, где нельзя было соблюдать дистанцию.

Что касается номера 8303, специалисты указали, что утром 10 июня был большой наплыв звонком и не всем удалось дозвониться. Лучше всего звонить после полудня, когда лаборатория получает меньше звонков.