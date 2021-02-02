Tet призвала спецслужбы оценить возможность общего запрета в Латвии пяти российских телеканалов

Телекоммуникационное предприятие Tet, прекратившее с 1 февраля ретрансляцию телеканалов "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс", обратилось с заявлением в Службу госбезопасности, Службу финансовой разведки и Совет по электронным СМИ (NEPLP) с требованием выяснить, кто является истинным правообладателем этих телеканалов в Латвии, а также дать оценку, позволяют ли вообще латвийские законы заключать договора с представителями вышеупомянутых каналов.

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В случае, если спецслужбы и NEPLP сочтут представительство "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс" сомнительным, Tet призывает "принять соответствующие, обязательные для всех участников рынка решения".

На данный момент, пока у данных каналов есть выданная NEPLP лицензия на ретрансляцию, любой телевизионный оператор в Латвии имеет право сослаться на то, что соответствующие ведомства признали, что нарушения законов и интересов национальной безопасности не происходит, жалуется в своем сообщении Tet.

Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства из-за соблюдения режима санкций Tet с 1 февраля Tet прекратил ретрансляцию телеканалов "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Их могут заменить каналы LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21. Кроме того, фирма ищет новые каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.

Днем ранее председатель NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что "в целом, с точки зрения безопасности информационной среды Латвии, такое решение является похвальным, так как уменьшит объем российской пропаганды".

Ранее Tet направило распространителю "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс" в Латвии SIA "TEM LV" (часть медиахолдинга SIA "Baltijas mediju alianse") несколько запросов о правах на ретрансляцию этих каналов в Латвии. Компания не смогла получить юридически обоснованного объяснения, поэтому не может провести соответствующую оценку рисков.

Из-за этого, а также из-за сообщений о том, что выгодоприобретателю SIA Baltijas mediju alianse выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций, Tet призывает власти Латвии объяснить, какие действия они ожидают со стороны предприятий, оказывающих платные телевизионные услуги.

Как уже сообщалось, прокурор суда Рижского региона Алдис Ласманис предъявил совладельцу SIA Baltijas mediju alianse Олегу Солодову и его соратнику Маргусу Мерима обвинение в нарушении международных санкций. В прокуратуре указали, что благодаря действиям обвиняемых в руки лиц, находящихся под международными санкциями, попало более 10 млн евро.