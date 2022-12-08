The Insider: приближенные к Кремлю олигархи Махмудов и Бокарев продолжают вести бизнес в Латвии

Связанные с Кремлем олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев продолжают вести активную предпринимательскую деятельность в Латвии, но местные власти не считают их угрозой национальной безопасности, сообщает The Insider.

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Махмудов и Бокарев контролируют предприятия в Риге как лично, так и через посредников.

Латвийские власти не считают Бокарева и Махмудова угрозой национальной безопасности, несмотря на то, что они являются поставщиками для российской армии, отмечает The Insider.

Кроме того, эти олигархи получают финансирование от Европейского союза (ЕС) в форме грантов, которые распределяют латвийские учреждения.

Согласно данным Регистра предприятий, 36% акций Рижского электромашиностроительного завода (RER) контролирует российское юридическое лицо TransComponent Holding. В данных регистра указан старый адрес московского предприятия на улице Большая Лубянка, однако в прошлом году компания переехала в Тверь.

Через цепочку юридических лиц (предприятиям Violan и Elarium) по 20% акций TransComponent Holding Махмудову и Бокареву. Остальные части компании принадлежат их партнерам, которые не так известны широкой публике.

Как сообщает The Insider, Бокарев и Махмудов являются старыми друзьями Кремля. Через посредничество своих компаний, таких как УГМК, "Кузбассразрезуголь" и "Трансмашхолдинг", они стали одними из крупнейших господрядчиков в России. Олигархи также являются поставщиками для Министерства обороны РФ.

Одним из деловых партнеров олигархов по оружейному концерну "Калашников" был Алексей Криворучко. На данный момент он является заместителем министра обороны РФ. Бокарев и Махмудов ушли из концерна, но продолжают поставлять дизельные моторы для российских военных судов с помощью своего предприятия "Коломенский завод".

Основная части латвийской компании RER в размере 46% принадлежит московскому предприятию Krona Grup. Как выяснило The Insider, и за ним стоят Бокарев и Махмудов. Деловые связи этих российских олигархов охватывают и две другие страны Балтии, а компания RER, которую они контролируют, имеет бизнес во многих местах Европы.

Предприятия также осваивает средства, выделенные фондами ЕС по поддержке предпринимательской деятельности. На данный момент RER участвует в проекте, поддерживаемым Европейским фондом регионального развития. Проект оценивается в 527 000 евро.

Несмотря на призывы созданного российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией и личные обращения Навального, ЕС до сих пор не ввел санкции в отношении Бокарева и Махмудова. На данный момент они находятся только в британских санкционных списках.

Как отмечает агентство LETA, производитель оборудования для электропоездов Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca в прошлом году работал с оборотом в 32,693 миллиона евро, что на 52,3% меньше, чем в 2020 году. Также компания потерпела убытки в размере 2,818 миллиона евро, вопреки полученной годом ранее прибыли, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.