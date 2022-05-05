Токаев назначил дату референдума по Конституции Казахстана

На всенародный опрос выносятся поправки, затрагивающие треть статей казахстанской Конституции. Из Основного закона предлагается исключить привилегированный статус Нурсултана Назарбаева.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня референдума по внесению поправок в Конституцию страны, сообщила пресс-служба главы государства в четверг, 5 мая. Выступая с телеобращением к народу, Токаев заявил, что он подписал указ о проведении референдума с целью построения "нового Казахстана".

По словам президента, всенародный опрос "продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам". " Предстоящий референдум позволит каждому гражданину напрямую принять участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана", — подчеркнул Токаев. В апреле президент заявил, что принятие предлагаемых поправок будет равносильно переходу ко "Второй республике".

Статус елбасы

Изменения в Конституцию были инициированы президентом и озвучены им в послании к народу в марте. Поправки коснутся трети статей Основного закона страны. В числе прочего предлагается исключить из Конституции статус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который правил страной на протяжении трех десятилетий и был провозглашен "лидером нации — елбасы".

Критики сомневаются в том, что принятие предлагаемых поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым. В прошлом считалось, что Токаев правит Казахстаном в тени Назарбаева, однако ему удалось усилить свои позиции на фоне массовых кровопролитных протестов в Казахстане в январе. Токаев тогда призвал на помощь войска ОДКБ и после подавления беспорядков лишил Назарбаева и его людей остатков власти.

Нынешняя реформа предусматривает преобразование Казахстана из "суперпрезидентской" в "президентскую республику с сильным парламентом". В случае принятия поправок Назарбаев лишится привилегированного конституционного статуса елбасы. Действующая Конституция Казахстана была принята еще в 1995 году.