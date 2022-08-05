"Толерантными не будем". Эклонс о возможных провокациях во время сноса памятника в Пардаугаве

Провокации во время процесса сноса памятника в Пардаугаве не исключены, но службы внутренних дел не будут толерантны к возможным провокаторам. Об этом в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении сообщил министр внутренних дел Кристапс Эклонс, пишет LSM.lv.

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Он указал, что службы безопасности и правопорядка готовятся к различным сценариям, которые могут возникнуть в просессе демонтажа памятника.

"Мы готовимся к тому, что все будет происходить в понимании ситуации и во имя нашего общего будущего, видя то, почему все это нужно делать. Но мы, конечно, готовимся и к тому, что будут недовольные, найдутся и те, кто попытается как-то повлиять на этот процесс или сорвать его", — отметил министр.

По словам Эклонса, "обращение будет очень нетолерантным" к возможным провокаторам, поскольку общая угроза в стране сейчас слишком велика из-за геополитической ситуации, чтобы допускать какие-либо "волнения". Он также заявил, что решения по объекту в Пардаугаве были приняты абсолютно законно, чтобы их оспаривать или противодействовать им.

Как ранее сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, работы по демонтажу памятника в парке Победы начнутся уже в ближайшие недели.