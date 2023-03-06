Только 20% латвийцев никогда не сталкивались с финансовыми мошенниками

В Латвии всего 20% людей не сталкивались с попытками финансового мошенничества, выяснил опрос банка Citadele и агентством исследований Norstat Latvija.

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Чаще всего латвийцы и литовцы сталкиваются с финансовыми мошенниками, звонящими по телефону, эстонцы — с теми, что пишет электронные письма и SMS. С телефонными мошенниками сталкивались 51% латвийцев, 41% литовцев и 25% эстонцев.

Мошенничество через SMS или электронную почту — второе самое распространенное в Латвии, с ним столкнулись 41% опрошенных, в Эстонии оно на первом месте (его тоже отметили 41% опрошенных), а в Литве с этим методом столкнулись 36% респондентов.

Предложение установить на телефон или компьютер мошенническое приложение получали 13% опрошенных в Латвии, 15% в Литве и 8% в Эстонии. Чаще всего в такую ситуацию попадают люди от 40 до 49 лет.

На фальшивые сайты попадали 6% латвийцев, 5% литовцев и 3% эстонцев. С финансовым мошенничеством на улице, в магазине или в других физических местах столкнулись 12% литовцев, 7% латвийцев и 6% эстонцев. Чаще всего в такой ситуации оказывались люди с 18 до 29 лет, рижане — в два раза чаще, чем жители Курземе, Латгале и Видземе.

Только 20% латвийцев, 24% литовцев и 29% эстонцев никогда не сталкивались с попыткой финансового мошенничества.