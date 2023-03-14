Только через шесть лет после обнаружения опасного для здоровья радона закрыт детсад в Алое

Шесть лет назал в ходе измерений центра радиационной безопасности в Алойском детском саду Auseklītis в Лимбажском крае был обнаружен опасный для здоровья радон, который может способствовать развитию рака легких. Сейчас детский сад закрыт, а самоуправление, вероятно, собирается продать здание, сообщила во вторник программа Dienas ziņas Латвийского телевидения (LTV).

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Как сообщило LTV, измерение радона проводилось в 2017 году, тогда концентрация в кабинете руководителя дошкольным учреждения составила более 1000 беккерелей, что намного превышает допустимую в Латвии норму — 200 беккерелей.

В помещениях, где находились дети, концентрация радона была ниже, но также превышала норму. По данным LTV, дети шесть лет находились в помещениях с повышенным уровнем радона.

Программа сообщила, что в 2017 году, когда была обнаружена значительно повышенная концентрация радона, но никаких действий со стороны местного самоуправления предпринято не было. Родители детей выразили свое недоумение на LTV, отметив, что они не были публично проинформированы о повышенном содержании радона.

Бывший мэр Алои Валдис Барда (Союз "зеленых" и крестьян) заявил LTV, что до получения такой информации не знал, что в детском саду произошло чрезвычайная ситуация.

С этим не согласна бывший директор детсада Auseklītis Сармите Фреймане. Когда она узнала, что ей нельзя находиться в офисе более часа

из-за повышенной концентрации радона, она обратилась в местную думу с соответствующим заявлением: "Пусть даже не пытаются отрицать!".

Бывший исполнительный директор Алойской думы Айварс Круминьш рассказал LTV, что все зависело от депутатов — уже была подготовлена ​​смета, в которую входило создание системы вентиляции: "проекта еще не было, но была смета на проект ".

Нынешний исполнительный директор самоуправления Лимбажского края Артис Аргалис сообщил LTV, что решение принято, и депутаты признали, что "детсадика здесь точно не будет".

LTV напомнило, что радон — природный радиоактивный газ, находящийся в земной коре, который попадает в помещения из-под земли, трещин в стенах, строительных материалах. Может длительное время обнаруживаться в помещениях с плохой вентиляцией.

Директор Центра радиационной безопасности Государственной службы охраны окружающей среды Даце Шатровска сказала LTV, что газ является одним из факторов риска, который может привести к раку легких. Скорее всего, радон попал в здание детского сада через фундамент, где использовались старые валуны.

Алойский детский сад — одно из 33 общественных зданий, в которых в 2017 году был обнаружен повышенный уровень радона. Всего было обследовано 243 здания.

В настоящее время дети из Auseklītis находятся в других детских садах. Пока невозможно сказать, был ли нанесен какой-либо ущерб их здоровью.