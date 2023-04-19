Только серый: Рижская дума запретила торговые палатки других цветов

На базарчиках в Риге в этом годы разрешены только серые палатки, решила Рижская дума. Требование относится к временным базарчикам, которые устраиваются в Верманском парке, на Эспланаде и других местах Риги. Среди торговцев это непопулярное решение — многим придется покупать новые навесы, соответствующие правилам, пишет Lsm.lv.

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Мэр Риги в передаче "Утренняя панорама" на LTV заявил, что это было неизбежное решение, потому что серый цвет сочетается с новым дизайном Риги.

"Мы наследие ЮНЕСКО. И когда мы установили, например, питьевые фонтанчики, было много дискуссий о том, каких цветов они могут быть. В конце концов мы договорились, что они могут быть зелеными, а черными им быть не стоит. Наследие ЮНЕСКО и центр города возлагают на нас ответственность в этом вопросе — нельзя слишком увлекаться красками", — подчеркнул мэр.

На вопрос о том, предписывает ли ЮНЕСКО базарчикам быть обязательно серыми, мэр ответил, что нет. "Но если бы мы сказали, что все палатки в Верманском парке будут розовыми, были бы большие возражения", — считает он. Он допускает, что палатки могли бы быть и зелеными, цвета мха. "Возможно, но серый вместе с дизайном Риги смотрится действительно великолепно", — считает Стакис.

До этого были правила, предусматривающие использование белых палаток. В Рижской думе агентству LETA пояснили, что это было временное решение на время пандемии, а в долгосрочной перспективе этот формат не соответствует облику исторического центра Риги, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и в особенности визуальному образу Верманского парка.

ъВ 2020 году предпринимателей предупредили, что белые палатки — временное упрощенное решение. В 2022 году была создана рабочая группа из представителей разных департаментов Рижской думы и городского архитектурного бюро. Было единогласно решено, то белые палатки нужно сменить на другие, более стилистически соответствующие дизайну и размеру парковых дорожек.

Учитывая особое местонахождение Верманского парка, все элементы благоустройства, в том числе фонари, скамейки, знаки информации и мусорники, должны соответствовать дизайну территории исторического центр и иметь определенный размер.

