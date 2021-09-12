Только у ветврача. Сейм планирует изменить порядок регистрации домашних животных

Планируется, что в дальнейшем домашних животных смогут регистрировать только ветеринарные врачи. Такое решение принято с целью улучшить уже имеющийся порядок регистрации питомцев, сообщается на сайте пресс-службы Сейма.

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Предложенные поправки в Законе о ветеринарной медицине концептуально поддержала Комиссия Сейма по вопросам народного хозяйства, окружающей среды и аграрной и региональной политики.

Законопроект предусматривает, что практикующий ветеринар будет не только вживлять специальный чип, выдавать паспорт и свидетельство о вакцинации, но и регистрировать домашнее животное в базе данных Центра сельскохозяйственных данных (LDC).

В свою очередь, самоуправление должно будет обеспечить контроль за чипированием и регистрацией собак в соответствующие со связующими правилами муниципалитета.

На данный момент домашнее животное можно зарегистрировать не только у ветврача, но и другими способами. Например, самостоятельно в местном самоуправлении или на сайте LDC, предварительно авторизовавшись через портал www.latvija.lv . Однако, как гласит аннотация к законопроекту, это часто приводит к тому, что хозяин и вовсе не регистрирует своего питомца.

В 2019 году Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) провела 885 проверок в местах размещения домашних животных. В результате было установлено 190 случаев, когда у собак отсутствовала регистрация. Как отмечается в аннотации к законопроекту, нет никакой практической пользы в чипировании животного, если его не зарегистрировать. Поэтому эти процессы следует объединить.

Также закон предполагается дополнить новыми обязанностями для владельцев собак. Если животное привезено из другой страны, ему необходимо обеспечить паспорт и регистрацию в течение 10 дней. Если планируется отчуждение собаки, то упомянутые условия следует выполнить до того, как собака перейдет в руки новому хозяину.

Сейчас закон требует, чтобы владелец или содержатель животного организовал вживление чипа до того, как щенку исполнилось четыре месяца. Также до этого возраста животное должно иметь паспорт и регистрацию. Если собака отчуждается до четырехмесячного возраста, это необходимо сделать до момента отчуждения и зарегистрировать животное на имя нового владельца.

В аннотации к законопроекту указано, что в настоящее время в Латвии зарегистрировано 154 753 домашних (комнатных) животных — 147 654 собаки, 6968 кошек и 109 хорьков.