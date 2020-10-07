Топливо заливала жена, в квартире жил сын. Как депутат Адамовичс стал подозреваемым в уголовном деле

Депутат Сейма Алдис Адамовичс (Новое Единство) в течение семи месяцев получал компенсацию за аренду квартиры, в которой он не жил. В четверг Сейм на пленарном заседании будет решать, выдавать ли депутата для уголовного преследования. Комиссия уже поддержала выдачу Адамовичса.

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Что произошло?



Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заподозрило депутата Алдиса Адамовичса в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Это связано с депутатскими компенсациями на транспорт и аренду жилья.

По словам исполняющего обязанности прокурора отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры Андо Скалбе, урон госбюджету от действий Адамовичса составил более 3000 евро. "Я считаю, что это делалось со злым умыслом. В этом случае я не думаю, что будет правильно высказать предупреждение и пригрозить пальчиком", — сказал во время заседания комиссии Сейма Скалбе.

Что сделал Адамовичс?



В течение семи месяцев получал компенсацию за аренду квартиры, где фактически не проживал, а также подал для получения компенсаций два чека за топливо, которое использовал для личных нужд.

Адамовичс на заседании комиссии по этике, мандатам и заявлениям рассказал, что в одном эпизоде он по ошибке подал чек за топливо на 60 евро. "Это я признаю, но это произошло без злого умысла", — сказал Адамовичс, объяснив, что все чеки хранит в одном кармашке в машине. Он заверил, что вернул деньги, которые получил в качестве компенсации. В другом эпизоде он попросил жену залить топливо от его имени, пока сам ездил на машине жены по делам. В том случае он тоже вернул деньги в госбюджет.

Скалбе сказал, что если бы речь была только об одном или двух чеках, то уголовного дела не было. Основное нарушение касается квартиры на улице Цесу в Риге, которую арендовал депутат. По мнению Скалбе, нельзя считать, что Адамовичсу, как депутату, была необходима эта квартира. При помощи наружного наблюдения и прослушивания телефона депутата стражи порядка пришли к выводу, что Адамовичс уже семь месяцев не живет в этой квартире, но продолжает получать компенсации.

По словам Адамовичса, в его семье шесть человек. Жена с двумя детьми живет в Прейли, а он с двумя сыновьями в Риге. С 2015 года он арендует квартиру на ул. Цесу за 450 евро в месяц. Он жил в ней до сентября прошлого года, когда в Ригу перебрался младший сын. Старший сын в то время арендовал квартиру на Ранкя дамбис, где после переезда в Ригу младшего сына Адамовичс часто ночевал. "В квартире на Цесу, за которую я плачу, находится моя одежда, шкаф, телевизор и другие вещи. Могу согласиться, что редко там находился. В Риге остаюсь несколько дней в неделю", — рассказал политик. Он не согласен с обвинением.

Злоупотребления компенсациями — не редкость?

Алдис Адамовичс стал вторым депутатом Сейма, кто в последние годы стал подозреваемым в уголовном деле о необоснованной растрате депутатских компенсаций. KNAB начал масштабную проверку компенсаций в 2018 году после того, как на злоупотреблении ими был пойман депутат от Союза "зеленых" и крестьян Аскольд Клявиньш. Клявиньш был приговорен к принудительным работам и возврату в госбюджет 10 000 евро.

Сейчас в делопроизводстве KNAB находится еще одна проверка об использовании компенсаций. 12 уголовных дел закрыты.

Депутаты Сейма, обсуждая дело Адамовича, пришли к выводу, что правила компенсаций не регулируют, как часто депутат должен находиться в квартире, чтобы получать за нее компенсацию. Вопросы вызывает и тот факт, что у депутата нет конкретного рабочего времени.