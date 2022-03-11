Торговые центры могут потребовать у государства 45 миллионов компенсации за ограничения

После решения Конституционного суда, который признал коронавирусные ограничения в торговых центрах не соответствующими Сатверсме, они могут потребовать у него компенсации за убытки. Убытки за время пандемии составили 65 миллионов евро, а компенсировано было менее 20, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам судьи Конституционного суда Гунара Кусиньша, предприятия, которые подали иск из-за ограничений, имею право потребовать в суде компенсации.

По словам председателя правления Альянса девелоперов недвижимого имущества (NĪAA) Мартиньша Ванагса, государство обязано компенсировать убытки. Ванагс собирается изучить решение Конституционного суда и принять решение о дальнейших действиях.

Ванагс выразил радость по поводу того, что КС признал несоответствующей Сатверсме ситуацию, когда обувные магазины вне торговых центров работать могут, а внутри нет. Из-за ограничений не могли работать 75% магазинов в торговых центрах, что привело к убыткам как минимум в 65 миллионов евро, а компенсировано было менее 20.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд признал несоответствующим Сатверсме ограничение работы торговых центров во время пандемии.

Процесс был инициирован по заявлениям SIA Eften Domina, SIA Jysk Linnen’n Furniture и SIA Vrpb. Компании обращались к Конституционный суд по отдельности, но дела были объединены.

Предприятия обратились в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие пункта 24.18 Правил Кабинета Министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" первому предложению 91-й статьи, а также первому и третьему предложениям 105-й статьи Сатверсме.

В Правилах Кабинета Министров говорится, что в торговом центре с общей торговой площадью более 7000 квадратных метров, могут работать только магазины, которые торгуют продуктами питаниями, составляющими не менее 70% ассортимента, магазины, торгующие товарами гигиены (также не менее 70% ассортимента), а также аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, цветочные магазины, книжные магазины, магазины прессы, а также магазины компьютеров, их периферийного оборудования и программного обеспечения, магазины телекоммуникационного оборудования.

Первое предложение 91-й статьи Сатверсме гласит, что все люди в Латвии равны перед законом и судом, а первое и третье предложения 105-й статьи — что каждый имеет право на собственность, и право собственности может быть ограничено только в соответствии с с законом.