Трамваи №5 и 7 станут низкопольными

До 2023 года инфраструктура трамвайных линий №5 и 7 будет перестроена так, чтобы по ним можно было пустить низкопольный трамвай, постановил Комитет сообщения и транспорта Рижской думы.

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Для перестройки инфраструктуры линии №7 нужно 34,21 миллиона евро, линии №5 — 8,96 миллиона евро. 36 миллионов будут выделены из Европейского фонда когезии.

Будет модернизирована линия маршрута трамвая №7 на участке от круга Аусекля до круга Радио и от Центрального рынка до конечной остановки "Кенгарагс". Платформы возле многих остановок будут перестроены.На участке длиной около 8,6 км будет заменена кабельная сеть (чтобы соответствовала нужной мощности) и приспособлена контактная сеть.

Проектом также предусмотрена реконструкция примерно 2 км маршрута 5-го трамвая от пересечения улицы Слокас и Юрмалас гатве до конечного пункта "Ильюциемс", адаптация указанной трамвайной линии к требованиям низкопольных трамваев, а также обеспечение строительства платформ, отвечающих экологическим требованиям, на остановках участка маршрута. На маршруте 5-го трамвая также предусмотрена реконструкция рельсовых путей на участке улицы Слокас от пересечения с улицей Пулка до пересечения с Юрмалас гатве.

С целью уменьшить время на пересечение перекрестка и таким образом уменьшить пробки, будут перестроены рельсы на пересечении улицы 13 Января и набережной 11 Ноября.