Травмы на производстве чаще всего происходят по невнимательности сотрудников

По данным Региональной Госинспекции по труду, в прошлом году было констатировано 1100 травм на различных рабочих объектах, а в этом году всего за полгода число пострадавших уже приближается к 1000. Причины – чаще всего по неосторожности и из-за несоблюдения техники безопасности, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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По статистике, предоставленной Госинспекцией по труду, больше других страдают на производстве сотрудники со стажем работы до года, а мужчины травмируются почти вдвое чаще, чем женщины.

Самая травматичная сфера – отрасли, связанные с переработкой, в том числе и работа на комбинатах с пищевыми продуктами. Много пострадавших и в сельскохозяйственной сфере, и на лесозаготовках. Самые распространенные травмы работников – пальцев рук и головы.

В Госинспекции по труду работников предостерегают от различных махинаций и сделок с работодателем: лучше о ЧП сообщить своевременно, тогда и лечение, и реабилитация в случае необходимости обойдется сотрудникам, пострадавшим на работе, дешевле.