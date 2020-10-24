"Травмы уголовного характера". Латвийский врач о прибывших на лечение гражданах Беларуси

В реабилитационном центре Vaivari прошли восстановительный курс шесть граждан Республики Беларусь, которые пострадали от репрессий. Эти люди получили не только физические, но психологические травмы, рассказала руководитель Vaivari Анда Нулле. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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"Как человека меня поражает то, что в Белоруссии сейчас нет военных действий, войны, а мы получаем таких тяжелых пациентов", — сказала Анда Нулле.

По ее словам, на лечение прибыли и журналисты, и обычный житель Минска. "Он протестует против нынешнего строя, но делает это миролюбиво. Фактически, ты нормальный житель своей страны, а государство на тебя нападает", — сказала Нулле. У некоторых пациенты последствия травм останутся на всю жизнь.

Лечившимся в Vaivari белорусам было 30-40 лет. Женщин среди пациентов не было. Врач указала, что в реабилитационном центре пациентам подготовили план восстановления после травм, как жить с различными нарушения, какую проходить терапию.

"Это не были случайные удары. Нет! Попадали специально, потом еще продолжали", — рассказала Нулле о травмах белорусов. Она отметила, что когда она училась на врача, такие травмы было принято называть "увечьями криминального характера".