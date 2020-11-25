Требование отставки Шуплински и возможная забастовка. Как страна отреагировала на новые ограничения в школах

Принятые во вторник правительством более строгие эпидемиологические требования, согласно которым, для учащихся 1-6-х классов на одного ученика должно быть обеспечено не менее 3 кв. м площади помещения, а учителя должны носить маски, вызвали крайне негативную реакцию профессионалов отрасли. Дошло до того, что Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) уже на следующий день выступил с требованием уволить главу Минобразования Илгу Шуплинску.

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Delfi обобщил реакцию латвийских педагогов, чиновников и политиков на новые требования правительства по части образования.

Во многих школах Риги невозможно обеспечить три квадратных метра площади на одного ученика в классе, и им придется переходить на удаленную учебу, сразу же сообщила агентству LЕТА представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Анита Петеркопа.

По словам Петеркопы, в Риге много классов, где более 30 учеников, и обеспечить нужную площадь на ученика в таком случае невозможно. В школах есть спортивные и актовые залы, библиотеки, но это не может быть решением для всех классов.

В свою очередь, глава LIZDA Инга Ванага утром в среду в эфире Латвийского телевидения заявила, что решение правительства фактически является завуалированным решением полностью перейти на удаленное обучение.

Ванага призвала осознать, что вследствие новых ограничений педагогам нужно будет проводить в маске 5-6 уроков, при этом говорить достаточно громко, чтобы весь класс четко понимал сказанное. Причем, согласно полученным профсоюзом пояснениям со стороны властей, использовать необходимо именно закрывающие лицо и нос маски, а не защитные щитки на все лицо.

"Это несоразмерные требования. Тогда уже могли сразу сказать, что переходим на работу удаленно, а не принимать такие решения, содержащие, осмелюсь заявить, долю цинизма", — прокомментировала Ванага.

Позже в этот же день LIZDA выдвинула требование об уходе министра образования и науки Инги Шуплински в отставку. Как пояснила Ванага, на последней встрече с профсоюзом Шуплинска была готова поддержать лишь одну из 15 просьб со стороны педагогов, еще две — поддержать частично, а остальные были отклонены.

К диалогу об ответственности министра подключилась и оппозиционная Латвийская Зеленая партия, заявив, что для успешного смещения Шуплински с занимаемого поста министра учителя должны быть готовы к забастовке. При этом партия назвала последние решения Шуплински "неадекватными и не проработанными с представителями отрасли", причем на всех уровнях. Также "зеленые" уверены, что действия министра "деградируют систему образования и науки Латвии в целом".