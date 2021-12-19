Треть жителей Латвии потратят на новогодние подарки более 100 евро

Свыше 100 евро на рождественские и новогодние подарки в этом году планируют потратить 50% жителей в Эстонии, 46% — в Литве и 34% — в Латвии. Не тратить на подарки ни цента намерены 13% жителей Латвии, 12% — Эстонии и 8% — Литвы. Таковы результаты опроса, который по заказу банка SEB провела компания Norstat.

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Примерно каждый четвертый житель Балтии рассчитывают потратить на новогодние подарки в этом году от 50 до 100 евро. В свою очередь подарки на сумму свыше 200 евро чаще всего будут покупать жители Эстонии — 18% респондентов. В Литве такую сумму планируют потратить 13% участников опроса, а в Латвии — 10%.

Чаще всего жители всех стран Балтии отмечают, что в этом году они собираются потратить на подарки столько же, сколько и в прошлом. Увеличить сумму по сравнению с предыдущим годом планируют 20% респондентов в Литве, 16% — в Латвии и 12% — в Эстонии. А меньше, чем в другие годы, намерены потратить 23% жителей Латвии; затем идут Литва — 21% и Эстония — 20%.

Самые популярные места приобретения подарков на зимние праздники — это торговые центры и интернет-магазины: им отдают предпочтение около 60% жителей Балтии. Намного меньше людей — примерно 15% — будут искать подарки на базарчиках и ярмарках.

В свою очередь примерно каждый пятый в каждой стране Балтии планирует сделать новогодние подарки своими руками.