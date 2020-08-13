Треть жителей Риги не хотят жить в Риге
Foto: LETA

Треть жителей Риги не хотят жить в Риге, свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного по заказу LSM и Латвийского телевидения.

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29% опрошенных рижан выразили желание переехать за пределы Риги. 20,1% скорее хотели бы переехать, а 8,8% точно хотят покинуть столицу. Из 61% рижан, которые не хотят никуда уезжать, в своей позиции твердо уверены 35,7%.

Больше всего жителям столицы не хватает зелени и природы (33,7%), а также тишины и спокойствия (25,5%). Кроме того, рижан не устраивает дороговизна жизни, жилищные условия и плотность застройки.

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