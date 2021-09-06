Третью прививку от Covid-19 получат не только люди с ослабленным иммунитетом? К этому склоняется коалиция
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Правящая коалиция движется в направлении принятия решения о том, что третью прививку от Covid-19 сможет получить широкий круг жителей, а не только люди с существенно ослабленной деятельностью иммунной системы, как это предполагалось ранее.

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Согласно позиции большинства коалиционных партнеров, Министерство здравоохранения готово предоставить третью инъекцию вакцины и тем, кто напрямую не подпадает под категорию людей с существенно ослабленной иммунной системой. Об этом заявил после встречи представителей правительственных партий Юрис Пуце, председатель парламентской фракции Attīstībai/Par!, ответвенной за отрасль здравоохранения.

Ожидается, что Министерство здравоохранения вместе с экспертами предоставит информацию о том, сколько времени должно пройти после завершения курса вакцинации, чтобы получить третий укол.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) подчеркнула, что уже имеющиеся вакцины должны достаться в первую очередь жителям Латвии, не отправиться в другие страны.

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LETA

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Юрис Пуце Анита Муйжниеце Attīstībai/Par! Вакцинация
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