Третью прививку от Covid-19 получат не только люди с ослабленным иммунитетом? К этому склоняется коалиция

Правящая коалиция движется в направлении принятия решения о том, что третью прививку от Covid-19 сможет получить широкий круг жителей, а не только люди с существенно ослабленной деятельностью иммунной системы, как это предполагалось ранее.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно позиции большинства коалиционных партнеров, Министерство здравоохранения готово предоставить третью инъекцию вакцины и тем, кто напрямую не подпадает под категорию людей с существенно ослабленной иммунной системой. Об этом заявил после встречи представителей правительственных партий Юрис Пуце, председатель парламентской фракции Attīstībai/Par!, ответвенной за отрасль здравоохранения.

Ожидается, что Министерство здравоохранения вместе с экспертами предоставит информацию о том, сколько времени должно пройти после завершения курса вакцинации, чтобы получить третий укол.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) подчеркнула, что уже имеющиеся вакцины должны достаться в первую очередь жителям Латвии, не отправиться в другие страны.