Три шага на пути к снятию "ковидных" ограничений. План Павлютса будет выдвинут на рассмотрение Кабмина

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) выдвинул на рассмотрение ближайшего заседания правительства план смягчения "ковидных" ограничений. Ранее, в четверг, 10 февраля, план концептуально поддержали коалиционные партии.

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Даниэль Павлютс, как сообщает LETA, по-прежнему настаивает на том, что с учетом сложной и хрупкой ситуации в здравоохранении, меры эпидеомиологической безопасности нужно снижать постепенно.

Первый этап

С 16 февраля первые послабления почувствуют на себя дети.

Заболеваемость среди детей и подростков достигла пика и начинает постепенно снижаться, поэтому первые послабления коснутся самых юных жителей, подчеркнул Павлютс.

Дети и подростки с 16 февраля смогут беспрепятственно, не предъявляя "ковидный" сертификат или результат теста, находиться в так называемой "зеленой зоне" (доступ туда сейчас есть только у обладателей сертификатов). Также дети и подростки смогут беспрепятственно посещать кружки по интересам, спортивные и любительские занятия.

Ранее было принято решение, что школьники, ставшие контактными лицами больного Covid-19, смогут не соблюдать домашний карантин с 14 февраля. С 16 февраля такое послабление будет сделано и для детсадовцев.

Второй этап

С 1 марта планируется отменить или смягчить целый ряд ограничений:

Отменить запрет на работу ряда закрытых сейчас отраслей (например, ночные клубы, аттракционы и развлечения внутри помещений и т.д);

Отменить ограничения на время работы, а также требоваание сертификат Covid-19 в розничной торговле. При этом, как в Литве, будет сохранено требование обеспечивать 15 кв. метров площади на одного посетителя — то есть, число клиентов будет по-прежнему ограничиваться выдачей корзинок.

Существенно повысить лимит максимального числа посетителей мероприятий (с 500 до 3000 человек), отменить регистрацию на таких мероприятий, требование соблюдать дистанцию между сидячими местами. Планируется разрешить проводить мероприятия, не предусматривающие сидячие места. На частных мероприятиях — и внутри помещений, и на свежем воздухе — разрешить собираться компаний до 50 человек. Предполагается и вообще отменить лимит на число участников мероприятий в сферах спорта, образования, на любительских занятиях.

Из всех стран можно будет приезжать в Латвию при условии наличия "ковидного" сертификата или негативного теста на Covid-19, требование соблюдать самоизоляцию будет снято.

Одновременно Даниэль Павлютс предлагает сохранить требование носить в помещениях маски и респираторы FFP2. Требования к вентиляции, соблюдению дистанции и организации удаленной работы будут носить рекомендательный характер. Сертификаты Covid-19 не нужно будет предъявлять на мероприятиях на открытом воздухе. Для мероприятий внутри помещений сертификат будет нужен.

До 1 апреля сертификаты нужно будет предъявлять внутри помещений, где повышенный риск заражения — публичные мероприятия (спектакли, концерты, кино, спортивные соревнования), а также в ночных клубах, местах развлечений, любительских и спортивных занятиях, заведениях общепита, а также при оказании индивидуальных услуг, когда не используются маски FFP2 или респираторы.

Планируется, что решение о сроке годности сертификатов вступит в силу не 15 февраля, а 1 апреля.

До 1 апреля сертификат, подтверждающий первичную вакцинацию, бустерную вакцинацию или перенесенную болезнь, будет обязателен для работы в образовательных учреждениях образования, центрах социальной опеки, медицинских учреждениях. В Министерстве здравоохранения отмечают, что сертификат до 1 апреля понадобится сотрудникам, которые контактируют с клиентами в госсекторе и в местах, где установлена необходимость сертификатов. В остальных случаях необходимость сертификата определяет работодатель.

Третий этап

Планируется, что с 1 апреля будут отменены все обязательные требования, сохранятся только рекомендации.