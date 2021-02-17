Три случая заражения британским штаммом выявлены в Риге, Резекне и Добеле

Три случая заражения британским штаммом "Covid-19", выявленные в Латвии на этой неделе, зарегистрированы в Риге, Резекне и Добеле, и это означает, что болезнь может быстро распространяться в разных регионах, сообщил на пресс-конференции эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Оценивая эпидемиологическую ситуацию в стране, он отметил, что заболеваемость медленно снижается, но тенденция все еще достаточно хрупкая. "Если население не будет соблюдать ограничения или увеличится распространение новых штаммов, которые в настоящее время составляют 3%, заболеваемость может быстро вырасти", — сказал эпидемиолог.

Это уже произошло в Чехии, где с распространением новых штаммов вируса заболеваемость быстро увеличилась, и многие люди оказались в больницах. Также в последние дни заболеваемость стремительно растет в Эстонии.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что в настоящее время правительство очень осторожно относится к ослаблению ограничений, чтобы не допустить быстрого распространения болезни. Например, в супермаркетах разрешено торговать всеми товарами, но с увеличением площади на одного покупателя возникли очереди и недовольство людей.

Министр напомнил, что правительство выделило лабораториям дополнительное финансирование на выявление британского штамма коронавируса, также выделено 66,6 млн евро больницам, чтобы подготовить их к росту числа пациентов с Covid-19. "Мы готовимся к любой ситуации, но я призываю всех быть осторожными и соблюдать все ограничения", — сказал Павлютс.