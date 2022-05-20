"Триумф черно-белого мышления": политики забыли о "наших" русскоязычных

В первые же дни после начала войны в Украине латвийские политики заговорили о том, что латвийские русскоязычные не виноваты в том, что РФ развязала войну, и что местное русскоязычное население — это "наши". Но сейчас все решили об этом забыть, констатировал в эфире программы "Открытый вопрос" Латвийского радио 4 политолог Юрис Розенвалдс, пишет портал rus.lsm.lv.

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Розенвалдс также отметил, что сейчас наблюдается "триумф черно-белого мышления", а также меняются взгляды политиков, которым "нечем похвастаться". В качестве исключения он привел в пример главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича ("Новое Единство"), который пытается разумно анализировать и делать предложения.

"Остальные поддались принципу "тащить и не пущать". И они быстро забыли, что говорили в первые дни после 24 февраля, что это наши русскоязычные. Все это начисто забыто", — заявил Розенвалдс.

По мнению политолога, большинство партий интересует именно латышский избиратель, а потому происходящее сегодня — это борьба за его голос. "С электоральной точки зрения, что думают русскоязычные и придут ли они вообще на выборы, коалиционные партии интересует во вторую, если не в пятую очередь", — сказал эксперт.

В свою очередь, главный редактор журнала Dienas Bizness Роман Мельник отметил, что сейчас коалиционные партии находятся в сложной ситуации, поскольку растут цены, наблюдается высокая инфляция, а население с опаской ждет осени из-за роста цен на газ и отопление. По мнению Мельника, "поэтому лучше привлечь внимание общества к другой проблеме" и "памятник (в Пардаугаве) нужен как объект, на котором можно делать политическую кампанию". "И все выигрывают, потому что сейчас нужны различные атрибуты — решения парламента, заявления политиков, шествия", — отметил Мельник.