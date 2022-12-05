Трукснис может зарабатывать около 2032 евро на должности советника мэра

Зарплата бывшего председателя Юрмальской городской думы Гатиса Труксниса на должности советника председателя думы может составить около 2032 евро до вычета налогов, выяснило агентство LETA.

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Председатель и депутаты городской думы могут нанимать советников в соответствии с положением Юрмальского городского самоуправления, которым предусмотрено, что председатель и депутаты Юрмальской городской думы могут иметь советников.

До сих пор указанные обязанности советника не исполнялись, и должность была вакантной. Зарплата советника составляет 60% от месячного оклада заместителя председателя, сообщили в думе.

Таким образом, зарплата Труксниса как советника может составлять 2032 евро до вычета налогов, в то время как у председателя Юрмальской городской думы она может составлять примерно 3852 евро до вычета налогов.

Месячная заработная плата главы Юрмальского городского самоуправления определяется с учетом размера базовой месячной заработной платы, установленной Государственной канцелярией, с применением коэффициента 3,64.

Коэффициент, применяемый к месячной зарплате заместителя председателя самоуправления составляет 3,2, согласно "Положению об оплате труда должностных лиц и служащих учреждений самоуправления города Юрмалы".

В свою очередь, опубликованная Кабинетом министров "Информация о размере месячной заработной платы избранных должностных лиц и должностных лиц, назначенных Сеймом, в 2022 году", свидетельствует, что базовая зарплата составляет 1058,10 евро до уплаты налогов.

Как сообщалось, после сложения полномочий депутата Трукснис продолжает работать в Юрмальской городской администрации в качестве советника председателя.

В день вступления в силу приговора, которым многолетний председатель Юрмальской городской думы Трукснис был признан виновным в служебной фальсификации, он сложил с себя полномочия депутата и, соответственно, лишился поста мэра.