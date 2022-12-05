Трукснис может зарабатывать около 2032 евро на должности советника мэра
Foto: LETA

Зарплата бывшего председателя Юрмальской городской думы Гатиса Труксниса на должности советника председателя думы может составить около 2032 евро до вычета налогов, выяснило агентство LETA.

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Председатель и депутаты городской думы могут нанимать советников в соответствии с положением Юрмальского городского самоуправления, которым предусмотрено, что председатель и депутаты Юрмальской городской думы могут иметь советников.

До сих пор указанные обязанности советника не исполнялись, и должность была вакантной. Зарплата советника составляет 60% от месячного оклада заместителя председателя, сообщили в думе.

Таким образом, зарплата Труксниса как советника может составлять 2032 евро до вычета налогов, в то время как у председателя Юрмальской городской думы она может составлять примерно 3852 евро до вычета налогов.

Месячная заработная плата главы Юрмальского городского самоуправления определяется с учетом размера базовой месячной заработной платы, установленной Государственной канцелярией, с применением коэффициента 3,64.

Коэффициент, применяемый к месячной зарплате заместителя председателя самоуправления составляет 3,2, согласно "Положению об оплате труда должностных лиц и служащих учреждений самоуправления города Юрмалы".

В свою очередь, опубликованная Кабинетом министров "Информация о размере месячной заработной платы избранных должностных лиц и должностных лиц, назначенных Сеймом, в 2022 году", свидетельствует, что базовая зарплата составляет 1058,10 евро до уплаты налогов.

Как сообщалось, после сложения полномочий депутата Трукснис продолжает работать в Юрмальской городской администрации в качестве советника председателя.

В день вступления в силу приговора, которым многолетний председатель Юрмальской городской думы Трукснис был признан виновным в служебной фальсификации, он сложил с себя полномочия депутата и, соответственно, лишился поста мэра.

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