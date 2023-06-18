Тунеядцы — или отчаявшиеся? Нигде не работает 73 тысячи трудоспособных латвийцев

По официальным данным, в Латвии насчитывается 73 тысячи безработных. Чтобы вернуть их на рынок труда, нужно устранить ряд препятствий, рассказали специалисты в передаче Rus.LSM.lv "Новый день".

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В среднем по ЕС уровень занятости составит 60,8%, в Латвии — 63,9%, в Литве — 66,2%, а вЭстонии — 69,2%.

Есть люди, которые не работают по объективным причинам. Это пенсионеры, инвалиды, молодые люди, которые учатся. Но есть категории населения, у которых нет каких-то объективных причин не идти работать. Но они не работают. И их много — 73 тысячи человек. По мнению экономиста Банка Латвии Олега Красноперова, это — те, у кого низкая квалификация, плохое здоровье и плохое образование.

"Когда я получил эти данные, мне показалось, это невероятно много — 73 тысячи. Но я проверил, это действительно так. Кто они? Первая группа — в возрасте 15-24 лет, особенно 15-19, и вторая — это мужчины пред-предпенсионного возраста, 45 плюс. Это еще не пенсионный, но такой зрелый возраст", — отмечает экономист.

"Среди тех, кому от 15 до 19 лет, — это жертвы плохо развитого профобразования. У нас все хотят учиться сначала в средней школе, потом поступают в университет… Они еще не знают, чем будут в жизни заниматься, но учатся, почему-то они решают, что университет в любом случае будет лучше, чем профшкола — хотя это не всегда так. Латвии не хватает людей, которые способны своими руками что-то сделать.

Вторая группа — те, чье давно полученное образование теперь устарело, их нужно стараться вернуть на рынок труда. Потому что люди в этой возрастной группе активно работу не ищут, но они отмечают в социологических опросах, что если бы они получили вдруг хорошее предложение о работе, тогда они бы с удовольствием на него согласились бы. Но чтобы получить эти предложения, им не хватает квалификации",- рассказал Олег Красноперов.

По словам председателя Торгово-промышленной палаты Яниса Эндзиньша, "часть безработных все-таки работает, но в теневой зоне. И что с этим делать? Вот если бы был такой налоговый режим, который способствовал бы тому, чтобы эти люди могли работать легально и платить за себя не очень большой налог - тогда мы бы увидели сокращение теневой зоны экономики, и улучшились бы показатели легальной занятости".

Он заметил, что некоторые люди не хотят легально трудоустраиваться потому, что имеют долги, и во избежание их взыскания они сами ищут такое рабочее место, где можно получать зарплату только нелегальным образом.

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На вопрос, удается ли предпринимателям привлечь официальных безработных с биржи труда, Янис Эндзиньш ответил, что таких не выше 10%.

Владелица швейной фабрики в Краславе Инга Земдега-Грапе ранее заявила, что выросло целое поколение безработных, которые не могут и не хотят работать. То, что в Латвии есть доступная рабочая сила, она назвала мифом.

По мнению демографа Илмара Межса, надо пересмотреть систему пособий по безработице (сейчас безработные получают пособие в течение 6-9 месяцев): "Люди начинают искать работу в последний месяц перед тем, как у них закончится пособие по безработице, а во все предыдущие месяцы они фактически объявляют себя отпускниками. Это разве нормально? Остальное общество должно все эти полгода содержать людей, которые не хотят работать".

В Латвии из-за украинских беженцев численность населения и количество экономически активных жителей было больше, чем годом ранее, но темп этого прироста уменьшается. Около 10 тысяч украинских беженцев получили в Латвии работу, в основном в сфере подсобных работ. Однако рассчитывать именно на этот резерв в долгосрочной перспективе Латвии не стоит.