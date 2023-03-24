TV24: Домбровский не собирается претендовать на должность президента

Журналисты программы TV24 "Неделя. Пост скриптум" выяснили, правдива ли появившаяся в публичном пространстве информация о том, что действующий исполнительный заместитель председательницы Еврокомиссии Валдис Домбровскис готов баллотироваться на пост президента Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сам Валдис Домбровскис на вопрос о том, какие критерии или обстоятельства сподвигли бы его стать кандидатом на пост президента Латвии, сказал, что на данный момент не планирует участвовать в этом конкурсе.

"Еврокомиссии предстоит много работы, как в связи с поддержкой Украины, так и в связи с экономическим развитием, поэтому я планирую продолжить работу в Еврокомиссии", — сказал он.

Домбровскис отметил, что различные спекуляции о возможных кандидатах, которые прозвучали в публичном пространстве — внутренние дела Латвии.

"Со стороны Еврокомиссии мы не можем комментировать процесс избрания президента страны в Латвии или любом другом государства ЕС. Это вопрос, который должен решаться строго в самом государстве. Это официальная позиция Еврокомиссии, что мы не вмешиваемся в выборы президентов, формирование правительств и другие подобные процессы", — сказал Домбровскис.

Политик добавил, что внимательно следит за политическими процессами в Латвии и никогда не исключал возможности вернуться в латвийскую политику.