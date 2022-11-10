TV24 купил "Нашу газету" и "Грани"

Медиагруппа TV24 купила русскоязычную платформу "Наша газета" и латгальское региональное медиа "Грани", сообщает LETA.
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Сумма сделки не разглашается.
Директор TV24 Клавс Калниньш рассказал, что "Наша газета" куплена уже почти девять месяцев назад, и она присоединена к порталу La.lv. "Грани" куплены несколько дней назад, и они пополнят сетку латгальского регионального телевещания.
Калниньш подчеркнул, что цель TV24 — достичь как можно более широкой латвийской аудитории.
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