TV3: депутат, избранная от “Cтабильности!” солгала о рабочем месте

Новоизбранная депутат Глория Гревцова солгала о своем рабочем месте, заведомо предоставив ложную информацию в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) перед выборами, сообщает TV3 Ziņas. Кандидат утверждала, что работает в деревообрабатывающей компании Dolo на должности, которой не существует.

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"Она работала в с мая 2013 года по август 2014 года. Для меня было большим шоком, что человек, занимавший должность рабочего, указывает — советник", — пояснила представительница Dolo Кристина Лапса, заявив, что в деревообрабатывающей компании, где работала Гревцова, указанной ею должности даже не существует.

Компания попросила Гревцову и партию удалить эту информацию, но этого не произошло. "Принимая во внимание известность Гревцовой в соцсети, самое неприятное, что компания теперь ассоциируется с прокремлевски настроенным человеком", — заявила представитель Dolo.

В избирательном комитете TV3​​ пояснили, что проверяют только наличие у кандидата в депутаты судимостей или каких-либо других обстоятельств, препятствующих участию в выборах. Никто не проверяет, насколько правдива информация, например, об указанной работе.

Избирательная комиссия проверяет только ту информацию о кандидатах, которую требует от нас проверка по закону. Мы не имеем права запрашивать информацию обо всех кандидатах с возможных мест работы, которые они указали при подаче списков", — сказала руководительница избирательной комиссии Кристине Берзиня.

В комиссии также подчеркнули, что за две недели, отведенные на подачу списка кандидатов, проверить несколько тысяч человек не удастся, поэтому остается полагаться только на добросовестность кандидатов. "Информация передается на оценку избирателям, и кандидат рискует тем, что она не останется скрытой", — объясняет Берзиня.

TV3 не удалось связаться с самой Гревцовой, а руководитель партии Алексей Росликов отказался комментировать ситуацию, заявив, что ничего об этом не знает.

Гревцова была избрана в 14-й Сейм как один из депутатов от партии "Cтабильности!" , но широкую известность получила благодаря своей деятельности в социальной сети TikTok. Она активно выступала против вакцинации и критиковала решения правительства об отказе от сотрудничества с Россией. За поддержку оккупации Донбасса Гревцова также включена в черный список украинской организации "Миротворец".