TV3: Лидер "Нового поколения" Ледяев работает над телеканалом для ковид-диссидентов

Лидер религиозной организации "Новое поколение" Алексей Ледяев планирует создать новый телеканал Brīvvalsts TV, который объединил бы активных ковид-диссидетов, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

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По данным передачи, вокруг проекта объединяются общественные движения, которые поддерживают политика Алдиса Гобземса, настаивают на том, что опасность Covid-19 преувеличена, а технология 5G, наоборот, представляет угрозу. Они входят в незарегистрированный альянс Latvijas Brīvības alianse, и самыми заметными активистами, кроме Гобземса, являются владелец бренда Memory Water Янис Плявиньш, председатель правления AS Brīvais vilnis Арнолдс Бабрис, представитель Латвийской мусульманской общины Роберт Климович и борец с 5G Андрис Циекурс.

В последнее время в социальных сетях и на видеоплатформах появляется все большее видеосюжетов, которые по стилистике напоминают телепередачи. Позиция Brīvvalsts TV предполагает сомнения в существовании Covid-19, ироническое отношение к ограничениям в связи с пандемией, а также распространение различных теорий заговора. Продюсером проекта является бывшая ведущая латвийской версии передачи "Квартирный вопрос" (Mājokļa Jautājums) Байба Звайгзните.

TV3 отмечает, что в свое время ресурс "Нового поколения", у которого есть общины в 18 городах Латвии, использовала Латвийская первая партия.