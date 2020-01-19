TV3: Немиро хочет избавиться от госсекретаря, выступающего против назначения Ребенокса в совет Latvenergo

Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) выступил с предложением назначит нынешнего госсекретаря Эрика Эглитиса на должность руководителя Центрального управления статистики, сообщает передача TV3 "Nekā personīga”.

Передача сообщает, что конфликт между министром и госсекретарем начался летом прошлого года, когда Немиро уволил совет Latvenergo и на их место назначил новый совет. В том числе был назначен давний партнер по сотрудничеству Немиро адвокат Павелс Ребенокс. Эглитис был против изменений, но документы подписал.

Позже тот совет ушел в отставку и был назначен новый, под руководством заместителя Эглитиса Эдмунда Валантиса.

Конкурс на должности членов совета Latvenergo ещё не завершился. Передаче Nekā personīga стало известно, что службы безопасности предупреждали, что у одного из кандидатов могут возникнуть проблемы с доступом к гостайне. Неофициально речь идет о Ребеноксе. Эглитис не сказал журналистам, как много кандидатов остались в конкурсе и сколько из них могут иметь проблемы с доступом к гостайне.

Тем не менее госсекретарь сообщил, что человек без доступа к гостайне не должен находиться в совете Latvenergo. Дело в том, что предприятию нужен сертификат индустриальной безопасности и оно не может его получить, если в руководстве есть человек без доступа к гостайне.

“В принципе это значит, что предприятие не может участвовать в строительстве объектов инфраструктуры стратегического значения. В этом случае это противоречит тому, чем, по сути, является Latvenergo”, - сказал Эглитис.

Ребенокс подтвердил, что прошел в последний этап отбора кандидатов, но отказался комментировать свои шансы получить доступ к гостайне. В свою очередь, Немиро сказал, что ему сложно сработаться с нынешним госсекретарем, но также отказался от более подробных комментариев.

На данный момент отбор членов совета Latvenergo остановился, так как службы безопасности всё ещё готовят полную оценку одного из кандидатов, сообщает передача. По информации журналистов, 12 февраля может быть одобрен новый совет.