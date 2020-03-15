TV3: Новым министром экономики может стать Янис Витенбергс

Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV), лишенный допуска к гостайне, считает, что без допуска он не может оставаться на министерской должности. Новым министром экономики может стать Янис Витенбергс (KPV LV), который сейчас является руководителем комиссии Сейма по народному хозяйству, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

Передача сообщает, что, скорее всего, KPV LV продолжит работу в правительстве, а Немиро вернется в Сейм, заменив депутата Айварса Гейданса. Nekā personīga отмечает, что партия может покинуть правительство, но тогда она потеряет три министерских кресла и политическое влияние. Руководитель KPV LV ранее неоднократно подчеркивал, что выход из правительства в чрезвычайной ситуации - это безответственное действие. Окончательное решение по этому вопросу партия планирует принять в понедельник, 16 марта.

Ральф Немиро стал министром экономики 23 января 2019 года. Бюро по защите Сатверсме (БЗС) аннулировало Ральфу Немиро доступ к государственной тайне 12 марта 2020 года.

"БЗС выдало Ральфу Немиро, как новичку, специальное разрешение на работу с гостайной - на два года. Это означает, что у спецслужбы были причины для более тщательной проверки сделок, круга знакомых, и других факторов, на которые обращают внимание при оценке персоны хранить гостайны. Немиро ранее работал адвокатом. При назначении на пост министра он был партнером в адвокатском бюро Rebenoks un Vilders. Один из партнеров бюро Павел Ребенокс стал советником министра экономики и его близким соратником. Немиро подтвердил, что получил допуск на два года. Это его не удивило, потому что подобная ситуация была еще у нескольких министров правительства", - поясняют в Nekā personīga.