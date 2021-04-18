TV3: Пансионат в Видземе отказался от вакцин: умерла треть клиентов

В пансионате адвентистской общины Zilaiskalns почти все пожилые постояльцы в конце марта заболели коронавирусом. Треть всех клиентов — 10 человек — умерла. Вакцины от Covid-19 доступны центрам социального ухода уже два месяца, однако руководство центра Zilaiskalns от их применения отказалось, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

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Дом престарелых Zilaiskalns был построен на пожертвования прихожан церкви адвентистов седьмого дня. На начало года здесь проживало 33 пожилых человека. В конце марта родственники пожилых людей узнали, что пансионат "накрыла" вспышка Covid-19.

Как сообщает Nekā personīga, о вспышке коронавируса в своих стенах пансионат сообщил 23 марта, проинформировав о 14 зараженных и двух умерших, однако, по данным передачи, в действительности число жертв было куда больше.

С директором пансионата передаче связаться не удалось. Сообщается, что директор была среди тех, кто заболел коронавирусом, и болеет до сих пор. В свою очередь Виталий Приходько, глава общества Reach, которому принадлежит пансионат, с передачей разговаривать отказался.

Семейный врач постояльцев Анна Мироновская, врач-инфектолог, которая ежедневно работает в отделении Covid-19 Видземской больницы, постаралась прояснить ситуацию.

"Я звонила директору, говорила: "Составьте список, я сделаю прививки. Она отговорила меня от этой затеи. Сказала, что нужно согласовать все с родственниками, юридически — с опекунами. У них немного неординарное мышление и отношение к жизни — просить и слушать Бога. Возможно, это и послужило причиной отказа [от вакцин]", — рассказала врач передаче.

Семейный врач считает, что в доме престарелых случилась вспышка одного из новых типов коронавируса. Все заболели почти одновременно. Треть жителей центра скончалась.

По слухам, вспышка коронавируса в доме престарелых Zilaiskalns началась, когда из больницы привезли какую-то женщину. Ее не изолировали от остальных, поместив в общее помещение. Позже выяснилось, что женщина инфицирована Covid-19.

Директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш, комментируя ситуацию, рассказал передаче, что информация о происходящем в пансионате Zilaiskalns весьма противоречива. "Есть три или четыре источника информации, и каждый из них сообщает что-то свое, включая само общество, которое говорит, что были инфицированы всего 14 клиентов. Другие источники приводят другие данные", — сообщил Дудиньш.