TV3: В некоторых самоуправлениях бывшие политики получают крупные пожизненные пособия

Специальные пособия, приравниваемые к пенсии по выслуге лет, получают бывшие руководители самоуправлений и их заместители, которым не удалось сохранить свой пост, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3. Это выяснилось в результате ревизии, проведенной Госконтролем.

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Госконтроль обнаружил факт выплаты этих пособий, когда ревизоры проверяли, как в различных самоуправлениях ведется борьба с бедностью жителей. Выяснилось, что в некоторых самоуправлениях сумма выплат бывшим политикам превышает суммы, выплачиваемые малообеспеченным жителям.

Закон о статусе депутата думы города республиканского значения и краевой думы определяет, что на получение пособия в размере 860 евро в месяц может претендовать любой ушедший с должности председатель самоуправления или его заместитель, если он проработал в должности два срока и его возраст достиг 58 лет. Пособие выплачивается пожизненно.

Бывший глава самоуправления или его заместитель имеет право получить пособие в размере двух минимальных зарплат, если у него нет других источников дохода за пять лет до достижения пенсионного возраста. Если такой человек уже получает пенсию, то самоуправление компенсирует разницу между пенсией и двукратной минимальной зарплатой. Если бывший руководитель или заместитель главы самоуправления находит работу, где зарплата превышает размер пособия, то он обязан отказаться от пособия.

Директор третьего ревизионного департамента Госконтроля Инга Варава рассказала, что ревизия проводилась только в 21 самоуправлении, и указанное пособие выплачивалось в 15 из них.

"В 2018 году общий объем выплаченных в этих 15 самоуправлениях пособий составил 307 тысяч евро. Если мы хотим сравнить, то этих средств в 2018 году хватило бы для выплаты пособия гарантированного минимального дохода в 69 самоуправлениях", - отметила Варава.

Журналисты "Ничего личного" отмечают, что это пособие могут получать не только политики, потерявшие должность из-за утраты доверия избирателей, но и такие политики, которые лишились должности из-за уголовных преступлений.

Уже сейчас в некоторых самоуправлениях сумма пособий для бывших политиков превышает выплаты для социальной поддержки малообеспеченным жителям. "Рекордсмен" в этом плане - маленький Дундагский край, где в 2018 году на пособия бывшим главам самоуправления потрачено 9000 евро, а на социальную поддержку - 6000 евро.