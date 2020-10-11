TV3: запасов масок и перчаток в случае кризисной ситуации не хватит
Foto: LETA

Хотя Министерство обороны и создало двухмесячный запас средств индивидуальной защиты, его расчеты вызывают сомнения у Госконтроля, а в Центре военных закупок, который должен закупать и хранить резервы, есть только половина необходимого. Об этом сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Янис Цитсковскис, руководитель межинституционной координационной группы, созданный для реагирования на пандемию, подтвердил, что Минобороны по списку Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) подготовило резерв на случай кризиса. Но резерв на самом деле меньше. Учреждения передали ГПСС свои подсчеты, им всем вместе на два месяца нужно 13 миллионов хирургических масок. В Центре военных закупок из меньше половины от этого количества. Их трех типов нужных респираторов есть два, и их хватит на долгое время — а одного нет вовсе. Нет и нестерильных перчаток, которых нужно 16 миллионов.

У Госконтроля есть вопросы к тому, как определялись необходимые объемы. "Понимаем ли мы все нужды, будут ли готовы наши учреждения, в конце концов, к чему мы готовимся? В начале марта прогнозы были очень мрачными, был сценарий, при котором одновременно болеет 5000 человек, и у многих тяжелое течение болезни", — отметила член совета Гсоконтроля Илзе Гринхофа.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Что привезти на память из Вентспилса
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt