TV3: запасов масок и перчаток в случае кризисной ситуации не хватит

Хотя Министерство обороны и создало двухмесячный запас средств индивидуальной защиты, его расчеты вызывают сомнения у Госконтроля, а в Центре военных закупок, который должен закупать и хранить резервы, есть только половина необходимого. Об этом сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Янис Цитсковскис, руководитель межинституционной координационной группы, созданный для реагирования на пандемию, подтвердил, что Минобороны по списку Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) подготовило резерв на случай кризиса. Но резерв на самом деле меньше. Учреждения передали ГПСС свои подсчеты, им всем вместе на два месяца нужно 13 миллионов хирургических масок. В Центре военных закупок из меньше половины от этого количества. Их трех типов нужных респираторов есть два, и их хватит на долгое время — а одного нет вовсе. Нет и нестерильных перчаток, которых нужно 16 миллионов.

У Госконтроля есть вопросы к тому, как определялись необходимые объемы. "Понимаем ли мы все нужды, будут ли готовы наши учреждения, в конце концов, к чему мы готовимся? В начале марта прогнозы были очень мрачными, был сценарий, при котором одновременно болеет 5000 человек, и у многих тяжелое течение болезни", — отметила член совета Гсоконтроля Илзе Гринхофа.