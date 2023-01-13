"Твиттер-конвой": в Украину отправилась 1000-я машина, купленная на пожертвования латвийцев
Foto: LETA

13 января в рамках инициативы Tvitera konvojs в Украину отправилась тысячная автомашина, сообщает автор проекта Рейнис Познякс. Юбилейной машиной стала "скорая помощь", которую специально подготовили для Украины латвийцы из Норвегии.

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С начала войны в Украине добровольцы, которых возглавил Познякс, начали сбор средств на приобретение, ремонт и доставку транспорта для украинских военных или оперативных служб. В основном, это подержанные внедорожники и пикапы, а также микроавтобусы и в редких случаях — крайне необходимые "скорые".

1000-й автомобиль был приобретен в Норвегии. В целом в Скандинавии участники проекта покупают довольно большую часть автомобилей, поскольку там их физически больше, чем в Латвии, отмечает Delfi. Планируется, что машина будет доставлена в район Бахмута, где идут ожесточенные бои.

Рейнис Познякс был признан "Европейским человеком года в Латвии".

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