Тысячи человек собрались у памятника Свободы оценить праздничную подсветку

В День независимости несколько тысяч рижан и гостей столицы собрались у памятника Свободы, чтобы полюбоваться новой подсветкой. Идею собрать пожертвования на такой проект высказал экс-президент Латвии Валдис Затлерс, который заявил, что главный монумент страны не должен становиться по ночам невидимкой, ведь "ночью свобода не исчезает".

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Перед открытием иллюминации памятника собравшимся напомнили о соблюдении правил эпидемиологической безопасности — не толпиться, соблюдать дистанцию. У подножия Милды собралось несколько тысяч человек, а вечером в парке наблюдались толпы. На мероприятие пришло много семей с детьми. Люди с интересом наблюдают за 7-минутным звуковым и световым перформансом, который будет повторяться каждых 15 минут до 22.45.

В конце 2018 года группа единомышленников во главе с бывшим президентом Валдисом Затлерсом учредила Фонд освещения памятника Свободы, который запустил благотворительную акцию "Свет нашей свободе!", Ведь в свое время монумент был построен и отреставрирован на общественные пожертвования. Фонд разработал проект, дизайн и провел установку оборудования.

Всего было собрано 61 тысяча 334 евро, еще 100 тысяч евро было вложено в рамках государственного финансирования.