Тюлененка из Рижского зоопарка выпустят на волю со спутниковым датчиком
Foto: Publicitātes foto

Родившийся в Рижском зоопарке молодой тюлень в пятницу отправится в свободное плавание с датчиком на спине. Его выпустят недалеко от Вентспилса: оттуда отплывет корабль береговой охраны Astra с представителями зоопарка на борту.

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С помощью спутникового датчика можно будет в течение 10 месяцев отслеживать дальнейшие перемещения и судьбу тюленя. Прежде, чем выпустить, ему дадут имя, выбранное жителями Вентспилса.

Это уже не первый раз, когда Рижский зоопарк в сотрудничестве с Вентспилсской думой и Морскими силами отпускает на волю своих тюленей. У Кристы и Пуйки, рижских тюленей, потомство появляется каждый год, и почти каждый год в зоопарк доставляют раненых тюленяет, которых лечат и отпускают. Но раньше их помечали просто опознавательным знаком на ластах.

Родившаяся 26 января тюлениха будет первой, кто отправится на волю со спутниковым датчиком. Ее вес — около 60 кг, а запас жира достаточно велик, чтобы выжить без еды как минимум месяц и за это время научиться ловить рыбу. Обычно в природе тюленята становятся самостоятельными раньше — мать перестает кормить детеныша в возрасте 3-4 недель, когда он достигает веса 40 кг.

До этого такие эксперименты проводились в других местах Европы, например, в польском Гданьске. Их результаты показывают, что рожденные в неволе тюлени вполне могут выжить в дикой природе.

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