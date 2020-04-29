У 18 работников саласпилсского мебельного предприятия обнаружили Covid-19

В саласспилском предприятии по производству мебели Dižozols plus у 18 сотрудников констатировали новый коронавирус, сообщает LETA.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В Центре по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) сообщили, что вспышка болезни произошла в одном из цехов. Представитель ЦПКЗ Илзе Арая рассказала, что 27 апреля в предприятие прошло эпидемиологическое расследование и сейчас руководство предприятия оценивает возможность продолжить производство.

Эпидемиолог Юрий Перевощиков указал, что из-за этой вспышки к статистике заболевших надо подходить с осторожностью. Вчера в сумме были констатированы 18 заболевших, 16 из них были работниками этого предприятия. Перевощиков указал, что общая тенденция - это снижение новых случаев заражения на фоне растущих объемов тестирования.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки были проведены 3250 тестов на Covid-19, из которых 13 оказались положительными. Из 849 больных 348 выздоровели, а 15 умерли.