У 28 415 учеников младших классов нет компьютеров для учебы "на удаленке"

В ходе опроса 562 общеобразовательных учреждений Латвии на предмет технического оснащения, необходимого для дистанционной учебы, выяснилось, что для учащихся 1-6 классов не хватает 28 415 компьютеров, сообщили в Латвийском объединении самоуправлений (ЛОС).

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Как ранее сообщалось, на этой неделе "на удаленке" начали учиться 1-4 классы.

По подсчетам ЛОС, для обеспечения качественного процесса дистанционнного образования необходимы 86 896 единиц техники - 12 588 стационарных компьютеров, 20 561 планшетов и 53 747 портативных компьютеров.

Из них для учащихся 1-6 классов необходимы 20 275 портативных компьютеров и 8140 планшетов, в свою очередь, для учащихся 7-12 классов - 16 072 портативных компьютера и 3646 планшетов. В сельских районах потребность в технике еще выше - в целом для 23,23% учащихся младших классов в маленьких сельских школах нужны портативные компьютеры (в Риге - 14,81%), в свою очередь, для учащихся 7-12 классов это уже 24,23% (в Риге - 16,18%).

"Многие школьники ощущают психологический дискомфорт из-за того, что у них нет соответствующего компьютера и технических возможностей присоединиться к онлайн-обучению вместе с одноклассниками, в результате чего снижаются возможности освоить учебную программу", - указала представитель ЛОС Лиене Ужуле.

Нехватку технического обеспечения ощущают и педагоги. В ходе опроса ЛОС, который был проведен в ноябре и декабре, выяснилось, что учителям нужны 9214 портативных компьютеров и 1527 планшетов.

По подсчетам Министерства образования и науки, до сих пор на обеспечение удаленного обучения были потрачены 17 миллионов евро. На эти средства была введена учебная программа "Tava klase", оцифровано учебное содержание, обеспечена поддержка для учителей. На 4,3 миллиона евро закупили технику для школ, в результате чего 425 школ получили 6200 компьютеров. Весной были закуплены еще 5 000 гаджетов.