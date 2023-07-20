У бывших партнеров по коалиции Рижской думы — разные представления о том, кто должен быть мэром

У бывших партнеров по коалиции Рижской думы, которые продолжают переговоры о возможности продолжения совместной работы в самоуправлении, пока разные представления о том, какая политическая сила должна выдвинуть кандидата в мэры столицы, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг, 20 июля, три политические силы — "Новое Единство" (9 депутатов), Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (7) и "Код Риге" (4), которые объявили себя ядром будущей коалиции, — встретились с фракцией "Прогрессивные"/Par. На встрече потребовали сохранить прежние сферы ответственности в Рижской думе.

Напомним, что до ухода в отставку экс-мэра Риги Мартиньша Стакиса ("Прогрессивные"/Par) эти же политические силы и входили в коалицию в Рижской думе, то есть требование — это фактически предложение ничего не менять, но выбрать другого мэра.

Трио — "Новое Единство", Национальное объединение/ЛОР и "Код Риге" — считает, что мэра должны выдвинуть они. "Прогрессивным"/Par предложен пост вице-мэра. Однако "Прогрессивные"/Par — это самая многочисленная фракция в Рижской думе (14 депутатов) и ранее именно по этой причине мэром был ее представитель Мартиньш Стакис.

По мнению представителей трио, ответственность за управление городом и обязанности мэра в следующем акте работы должны взять на себя те политические силы, которые имеют наибольшее количество депутатов в сумме. Поскольку у трех фракций суммарно 20 мандатов депутатов Рижской думы, то они считают, что имеют право и на должность мэра.

Поэтому "Прогрессивным"/Par предлагается выдвинуть кандидата на должность вице-мэра Риги, который бы посвятил себя углубленной работе над вопросами климатической нейтральности, социального диалога и микромобильности.

В свою очередь, представитель "Прогрессивным"/Par Юстине Пантелеева заявила, что фракция знает об этом предложении, оценит, но пока это предложение поддержки не вызывает. Не исключено, что "Прогрессивные"/Par могут выдвинуть кандидата как на должность мэра Риги, так и вице-мэра.

По словам Пантелеевой, "Прогрессивные"/Par пока не обсуждали, кто может быть их кандидатов в мэры столицы.

Представители трех политических сил, объявивших себя ядром будущей коалиции, также подчеркнули, что речи о конкретных кандидатах на должности в настоящее время не идет.

Представители трех партий убеждены, что разделение сфер ответственности должно быть сохранено, поскольку каждая политическая сила имеет свою подготовку и не нуждается в периоде интеграции, чтобы продолжить свою работу в полном объеме.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Осознавая, что нынешней Рижской думы остается работать меньше двух лет, группа трех фракций подчеркивает, что политическим силам нужно дать возможность проявить себя в сферах ответственности, которые они взяли на себя, когда начали работать в Рижской думе и в "коалиции перемен".

В результате было фактически отклонено высказанное ранее предложение "Прогрессивных"/Par сократить число вице-мэров с трех до одного, а также сменить политическую ответственность и распределение сфер деятельности. "Прогрессивные"/Par пытались снять с "Нового Единства" и вице-мэра Вилниса Кирсиса, представляющего эту партию и временно исполняющего сейчас обязанности мэра Риги, ответственность за сферу сообщения.

Пантелеева подчеркнула, что при сохранении разделения обязанностей продолжится ситуация, когда "у каждого своя вотчина и другим нельзя мешать". "Прогрессивные"/Par не хотят допускать такой ситуации в будущем.

"Прогрессивные"/Par считают, что политические консультации о формировании коалиции в Рижской думе должны продолжаться в двустороннем формате. То есть, хотят встречаться не со всем трио, а с каждой партией по отдельности. Поэтому "Прогрессивные"/Par пригласит "Новое Единство" на следующие

переговоры.

Трио, напротив, считает, что переговоры должны продолжаться в формате "ядра коалиции" и "Прогрессивных"/Par. Предполагается, что следующая встреча состоится во вторник, 25 июля.

В ближайшие две недели "Прогрессивные"/Par надеются договориться со своими партнерами о совместной работе, и если это удастся, то на заседании горсовета 23 августа может состояться голосование за мэра столицы, считает фракуия.

Как сообщалось, все фракции бывшей коалиции Рижской думы заявили, что ни одна политическая сила не заинтересована в проведении внеочередных выборов, поэтому будут приложены усилия для стабилизации ситуации в Рижской думе. Напомним, что согласно законодательству, если Рижская дума два месяца не может избрать мэра или три заседания подряд депутаты срывают кворум, у государства появляется повод распустить думу и объявить досрочные выборы.

Раскол коалиции произошел после конфликта из-за оценки работы Департамента сообщения Рижской думы. В результате конфликта мэр Мартиньш Стакис объявил о своей отставке с поста мэра Риги. Дисциплинарное дело в отношении должностных лиц Департамента сообщение прекращено безрезультатно.