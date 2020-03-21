У депутата Кайминьша выявлен коронавирус

Депутат Сейма Артус Кайминьш сообщил в своем профиле в Twitter о том, что с 17 марта находится в самоизоляции, так как начал чувствовать себя плохо. Он сдал анализы на возможное наличие Covid-19 и сегодня, 21 марта, его известили о том, что тесты оказались положительными.
"Я извиняюсь перед всеми, с кем встречался 15 и 16 марта, и прошу, призываю их провериться!", — написал Кайминьш.
На вопрос о том, должны ли в таком случае самоизолироваться все депутаты Сейма, Центр профилактики и контроля заболеваний ответил, что этот вопрос решается.
⚠️‼️No 17.marta sakarā ar sliktu pašsajūtu es pašizolējos. Vakar nodevu analīzes, un šodien man piezvanīja par pozitīvu Covid19 rezultātu.— Artuss Kaimins (@artuss) March 21, 2020
Es atvainojos visiem, ar kuriem tikos 15. un 16. martā, un aicinu un lūdzu viņus pārbaudīties!
За минувшие сутки в Латвии выявлено 13 новых случаев заболевания Covid-19; общее число заболевших — 124, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
Инфекционисты отмечают, что 95% больных были за границей. Тем не менее в последние дни растет число случаев заражения внутри страны. В основном инфекция распространяется внутри семей.
За сутки латвийские медики проверили 1241 человека с подозрением на Covid-19. Общее число проведенных исследований составило 4446.
Со вчерашнего дня доступна также информация о распространении Covid-19 по краям, а не только по регионам Латвии. Больше всего пациентов в Риге и Юрмале. Также заболевшие есть в Айзкраукле, Екабпилсе, Даугавпилсе, Вентспилсском, Бабитском, Марупском, Озолниекском, Кекавском, Саласпилсском, Стопиньском, Гаркалнском, Кримулдском, Сигулдском, Цесисском, Смилтенском, Огрском и Сейском краях.