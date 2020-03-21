У депутата Кайминьша выявлен коронавирус

Депутат Сейма Артус Кайминьш сообщил в своем профиле в Twitter о том, что с 17 марта находится в самоизоляции, так как начал чувствовать себя плохо. Он сдал анализы на возможное наличие Covid-19 и сегодня, 21 марта, его известили о том, что тесты оказались положительными.

"Я извиняюсь перед всеми, с кем встречался 15 и 16 марта, и прошу, призываю их провериться!", — написал Кайминьш.

На вопрос о том, должны ли в таком случае самоизолироваться все депутаты Сейма, Центр профилактики и контроля заболеваний ответил, что этот вопрос решается.

⚠️‼️No 17.marta sakarā ar sliktu pašsajūtu es pašizolējos. Vakar nodevu analīzes, un šodien man piezvanīja par pozitīvu Covid19 rezultātu.

Es atvainojos visiem, ar kuriem tikos 15. un 16. martā, un aicinu un lūdzu viņus pārbaudīties! — Artuss Kaimins (@artuss) March 21, 2020

За минувшие сутки в Латвии выявлено 13 новых случаев заболевания Covid-19; общее число заболевших — 124, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Инфекционисты отмечают, что 95% больных были за границей. Тем не менее в последние дни растет число случаев заражения внутри страны. В основном инфекция распространяется внутри семей.

За сутки латвийские медики проверили 1241 человека с подозрением на Covid-19. Общее число проведенных исследований составило 4446.

Со вчерашнего дня доступна также информация о распространении Covid-19 по краям, а не только по регионам Латвии. Больше всего пациентов в Риге и Юрмале. Также заболевшие есть в Айзкраукле, Екабпилсе, Даугавпилсе, Вентспилсском, Бабитском, Марупском, Озолниекском, Кекавском, Саласпилсском, Стопиньском, Гаркалнском, Кримулдском, Сигулдском, Цесисском, Смилтенском, Огрском и Сейском краях.