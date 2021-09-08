У девяти постояльцев центра размещения беженцев "Муцениеки" выявлен Covid-19

У девяти из 260 постояльцев центра соискателей убежища "Муцениеки" выявлен Covid-19, сообщает передача "Panorāma" на Латвийском телевидении.

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Также как и вчера, сегодня большая часть постояльцев центра собрались во дворе, однако, ситуация не была напряженная как накануне. Люди смирились с требованием администрации и без особых претензий сдали тесты на Covid-19 в надежде на то, что благодаря отрицательному результату карантин отменят и они смогут выходить за пределы территории.

Руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе отметила, что тесты действительно сдали все постояльцы центра, однако результаты еще обрабатываются. В то же время уже известно, что у девяти человек констатирован Covid-19. Они изолированы.

"Ситуация довольно напряженная, так как эти люди уже после прибытия в Латвию сидели на карантине и очень ждали момента, когда им больше не придется сидеть в своей комнате. У постояльцев центра мышление такое - пускай эти девять сидят на карантине, а все остальные свободны и могут ходить, куда ходят", - поясняет Розе.

Решение о том, кто сможет покидать пределы центра примут специалисты УДГМ совместно с эпидемиологами.

По неофициальной информации, дополнительное напряжение среди размещенных в центре иракских курдов создает тот факт, что многие их земляки после интервью с Государственной службой безопасности были перемещены в центр задержания и им, скорее всего, будет отказано в предоставлении убежища в Латвии. В связи с этим ситуацию в "Муцениеки" контролируют несколько экипажей полиции.

Как ранее сообщалось, c 7 сентября в центре "Муценики", где размещены соискатели убежища на территории Латвии, объявлен карантин. Карантин был введен, поскольку лишь половина соискателей убежища получили прививки от Covid-19, кроме того, недавно в "Муцениеки" недавно был зарегистрирован очаг заражения Covid-19. В свою очередь, как отмечает TV3, в опубликованных журналистами видеоматериалах видно, как у забора центра "Муцениеки" стоят десятки соискателей убежища, требующие их выпустить, т. к. они собираются отправиться в другие страны ЕС. Также отмечается, что иммигранты готовы объявить голодовку и перекидывают через забор коробки с продуктами.