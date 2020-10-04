У двоих посетивших Литву членов делегации Макрона выявлен коронавирус, в Латвии они не были
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Коронавирус установили у двоих членов делегации президента Франции Эммануэля Макрона, которые приезжали с ним в Литву, сообщает Delfi.lt. Литовские власти уже заявили, что пришлось применить самоизоляцию для пятерых работников президентской службы, а сам глава Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана будут профилактически проверены на Covid-19.

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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Латвию 29 сентября — сразу после официального визита в Литву. Коронавирус у двух членов его делегации был выявлен лишь 2 октября, но, как отмечают в Министерстве иностранных дел, эти лица Латвию не посещали. Подтверждение этому получено в посольстве Франции.

В субботу в Латвии выявлено 67 новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

За прошедшие сутки сделано 2544 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии — 334 829 тестов. Заболевание подтверждено у 2086 человек, 1307 человек выздоровели, 38 умерли.

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