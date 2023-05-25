У кандидатов в президенты Ринкевича и Пиленса — почти равная поддержка в народе
Foto: LETA

Многолетнему министру иностранных дел, кандидату в президенты от "Нового Единства" Эдгару Ринкевичу симпатизируют 22% жителей, а предпринимателю Улдису Пиленсу, выдвинутому "Объединенным списком" — 21%. Таковы данные опроса SKDS, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Кандидата от оппозиционной партии "Прогрессивные" Элину Пинто поддерживают 10% опрошенных.

В то же время самая большая группа опрошенных — это те респонденты, которые не поддерживают ни одного из трех выдвинутых кандидатов. Таких более трети — 35% от общего числа респондентов.

Исследование общественного мнения проводилось с 17 по 21 мая. Было опрошено 1005 респондентов.

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