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В Латвии
В Латвии
У кандидатов в президенты Ринкевича и Пиленса — почти равная поддержка в народе
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Многолетнему министру иностранных дел, кандидату в президенты от "Нового Единства" Эдгару Ринкевичу симпатизируют 22% жителей, а предпринимателю Улдису Пиленсу, выдвинутому "Объединенным списком" — 21%. Таковы данные опроса SKDS, сообщает портал rus.lsm.lv.
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Кандидата от оппозиционной партии "Прогрессивные" Элину Пинто поддерживают 10% опрошенных.
В то же время самая большая группа опрошенных — это те респонденты, которые не поддерживают ни одного из трех выдвинутых кандидатов. Таких более трети — 35% от общего числа респондентов.
Исследование общественного мнения проводилось с 17 по 21 мая. Было опрошено 1005 респондентов.
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