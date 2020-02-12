У каждой медали две стороны. Отец ребенка Мисане рассказал свою версию "похищения" (ВИДЕО)

Пока гражданка Латвии Кристине Мисане и ее сторонники продолжают борьбу против ее выдачи ЮАР, где женщине грозит 15 лет тюремного заключения за похищение своего же ребенка, ее бывший партнер опубликовал в интернете видео, пытаясь таким образом рассказать свою точку зрения на происходящие процессы.

Мужчина утверждает, что именно отношение Мисане можно назвать насильственным.

В видеосюжете утверждается, что отношение Мисане к своему сожителю, гражданину ЮАР Йохану Гроблеру, было насильственным, что она плохо обращалась со старшими детьми Гроблера от предыдущих отношений. Мужчина утверждает, что это и стало причиной его развода с Кристине.

Видео, которое называется "Крик отца о справедливости", начинается с кадров двора у дома, в котором семья жила в ЮАР. Далее демонстрируются кадры интерьера и комнаты "похищенной" девочки, а голос на фоне рассказывает о "счастье и смехе, который когда-то звучал в доме, где сейчас царит скорбь".

В сюжете рассказывается о разводе родителей и о том, что несовершеннолетний ребенок без предупреждения был увезен из безопасной среды в чужую страну, а именно — в Латвию, государственного языка которой девочка не знает, и которую вынуждена сейчас называть своим домом.

В видео указывается, что в латвийских СМИ Мисане показана матерью, которая бежала из страны в целях безопасности, но подчеркивается, что у рассказа всегда есть "две стороны".

Взрослые дети Гроблера от предыдущих отношений — дочь и двое сыновей — утверждают, что у Мисане жесткий характер, что она часто унижала Гроблера, который является любящим и миролюбивым человеком. Также мужчина утверждает, что Кристине якобы часто выпивала.

В видеосюжете подчеркивается, что Гроблер никогда не применял насилие в отношении Мисане и ее детей.

В видео также говорится, что Мисане нарушила несколько правовых норм, оболгала ЮАР, Данию и Латвию. Утверждается, что женщина при помощи своего бывшего мужа, который сейчас проживает в Мозамбике, обратилась к наемному убийце с целью запугать Гроблера , чтобы он прекратил судопроизводство против нее, а также попытки вернуть дочь.

По словам представителей женщины, прокуратура Дании в настоящее время "всеми возможными способами пытается добиться выдачи Мисане ЮАР". В связи с этим Мисане 8 февраля начала голодовку, целью которой является привлечь внимание к правам граждан Европейского союза (ЕС).

Изначально прокуратура Дании сообщила представителям Мисане, что ее планируется выдать ЮАР, где ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет, 12 февраля, то есть за два дня до ожидаемого заседания датского окружного суда по вопросу об освобождении женщины на том основании, что она, возможно, уже отбыла свое наказание, находясь в датской тюрьме.

Объявленное в понедельник новое решение датской стороны предусматривает, что выдача Мисане ЮАР откладывается, и она все же сможет принять участие в ожидаемом 14 февраля заседании суда.

Депутат Сейма Мартиньш Бондарс ("Для развития/За!") в среду, 12 февраля, направил письмо министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу, призвав латвийские власти запретить послу Дании Флеммингу Стендеру продолжать работу в Латвии.

В своем письме Бондарс указывает, что Дания откровенно игнорирует просьбы латвийских должностных лиц о сотрудничестве по делу Кристины Мисане, таким образом нарушая Европейскую конвенцию о невыдаче граждан ЕС третьим странам. Он подчеркнул, что таким образом могут быть нарушены гражданские права и интересы как самой Мисане, так и ее двух несовершеннолетних детей. Существует угроза жизни латвийской гражданки.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.