У Кришьяниса Кариньша и нескольких министров не обнаружен Covid-19

Взятый у премьер-министра Кришьяниса Кариньша анализ на Covid-19 показал негативный результат, сообщил премьер в Twitter. У нескольких министров анализы также были негативными.

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"С учетом того, что в последний раз я с инфицированным коллегой контактировал 16 марта, мне нужно соблюдать режим самоизоляции до 30 марта. Работа правительства продолжится удаленно. Еще раз призываю всех быть ответственными", - написал Кришьянис Кариньш.

Негативный результат на Covid-19 показали анализы министра культуры Науриса Пунтулиса, министра внутренних дел Сандиса Гиргенсонса, министра благосостояния Рамоны Петравичи, министра образования и науки Илги Шуплински, министра юстиции Яниса Борданса и министра обороны Атиса Пабрикса.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич не был признан контактным лицом Кайминьша, однако с сегодняшнего дня он также будет работать удаленно.

Как сообщалось, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) проверит всех депутатов и других сотрудников парламента. С учетом того, что Кайминьш общался также с представителями правительства и участвовал в заседаниях совета по сотрудничеству коалиционных партий, самоизоляция и проверки необходимы и членам правительства.